Ці ранкові ритуали покращать ваш стан та налаштують на успішний день

Ранок є чудовим часом, щоб налаштуватись на продуктивний та успішний день. Варто робити 3 речі, які допоможуть правильно почати робочий день.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Уникнення телефону

Письменниця та творець спільноти "Будьте більшим із меншими" Кортні Карвер розповіла, що зазвичай люди зранку після пробудження відразу беруть у руки телефон.

Але гортання соціальних мереж не тільки позбавляє вас дорогоцінного часу, який можна було б витратити на те, що справді задовольняє, але й переповнює ваш розум.

Варто давати собі можливість прожити ці ранкові відчуття та зрозуміти, що в період, поки ви не берете телефон у руки, нічого страшного не стається. Тоді прийде розуміння, що все можна наздогнати пізніше.

Відмовившись від телефону зранку, з часом у вас зникне тривожність. Ви зрозумієте, що класно спочатку приділяти час своїм справам і формувати власний настрій, а не поринати у світ інформації. Тоді переживати будь-яку негативну ситуацію стане набагато простіше.

Медитація зранку

Варто прокидатись зранку на кілька хвилин раніше та починати день з йоги або медитації.

Медитація допомагає знизити рівень стресу та тривожності. Вона дозволяє людині зменшити напругу та зосередитися на поточному моменті, краще керувати своїми емоціями. Ви відчуєте поліпшення настрою та зниження депресії.

Крім того знайдіть кілька хвилин, щоб подихати свіжим повітрям і побудьте на денному світлі. Природне освітлення - важливе для гарного самопочуття.

Планування

Підготуйтеся напередодні ввечері. Подивіться погоду та визначтеся з вбранням. Тримайте ключі, мобільний телефон та інші необхідні зранку речі в одному місці.

До того ж використовуйте вібрацію замість різких звуків, які налякають та змусять підстрибувати у ліжку.