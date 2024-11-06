Эти утренние ритуалы улучшат ваше состояние и настроят на успешный день
Утро является прекрасным временем, чтобы настроиться на продуктивный и успешный день. Следует делать 3 вещи, которые помогут правильно начать рабочий день.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Избегание телефона
Писательница и создатель сообщества "Будьте больше с меньшими" Кортни Карвер рассказала, что обычно люди утром после пробуждения сразу берут в руки телефон.
Но пролистывание социальных сетей не только лишает вас драгоценного времени, которое можно было бы потратить на то, что действительно удовлетворяет, но и переполняет ваш разум.
Следует давать себе возможность прожить эти утренние ощущения и понять, что в период, пока вы не берете телефон в руки, ничего страшного не происходит. Тогда придет понимание, что все можно догнать позже.
Отказавшись от телефона утром, со временем у вас исчезнет тревожность. Вы поймете, что классно сначала уделять время своим делам и формировать собственное настроение, а не погружаться в мир информации. Тогда переживать какую-либо негативную ситуацию станет гораздо проще.
Медитация с утра
Следует просыпаться утром на несколько минут раньше и начинать день с йоги или медитации.
Медитация помогает снизить уровень стресса и тревожности. Она позволяет человеку снизить напряжение и сосредоточиться на текущем моменте, лучше управлять своими эмоциями. Вы почувствуете улучшение настроения и понижение депрессии.
Кроме того найдите несколько минут, чтобы подышать свежим воздухом и побудьте на дневном свете. Естественное освещение - важное для хорошего самочувствия.
Планирование
Подготовьтесь накануне вечером. Посмотрите погоду и определитесь с нарядами. Держите ключи, мобильный телефон и другие необходимые с утра вещи в одном месте.
К тому же используйте вибрацию вместо резких звуков, которые напугают и заставят подпрыгивать в постели.
Раньше мы сообщали, как научиться правильно планировать свой день, чтобы все успевать.
Также мы писали, почему люди действительно не могут начать новую жизнь с понедельника.
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