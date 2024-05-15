Цей ранковий напій підсилює ваш стрес та рівень кортизолу: що пити не варто

За словами експертів, вживання міцної кави може суттєво впливати на рівень кортизолу. І медики стверджують, що кофеїн може відігравати певну роль у тому, наскільки людина відчуває стрес.

Стрес може виявлятися у багатьох формах і це може вплинути на людину розумово, емоційно та фізично через рівень кортизолу.

Кортизол - це гормон, який допомагає організму справлятися зі стресом. Фактично, коли ваш мозок думає, що ви перебуваєте в якійсь небезпеці, він наказує наднирникам виробляти кортизол.

Кортизол повинен вивільнятися лише протягом короткого періоду часу, а якщо рівень кортизолу залишається високим протягом тривалого часу, то це починає шкодити організму, а не приносити користь.

Тобто, кортизол сам по собі важливий для організму, однак в певних дозах. А великі дози кортизолу, які виробляються організмом, не зменшують стрес, а збільшують його.

Різні дослідження на дорослих показують, що кофеїн може посилювати неспання та полегшувати біль. Однак передозування кофеїну може спричинити безліч побічних наслідків, у тому числі - збільшувати стрес та занепокоєння.

Крім того, виявлено, що крім кави, впливають на тривожність та психічне здоров'я також оброблені харчові продукти - хліб, солодощі та шоколад. І щоб впоратися зі стресом, варто уникати морозиво, енергетичні напої, солону їжу, таку як кренделі з сіллю, фаст-фуд та продукти з високим вмістом трансжирів.

Якщо ви стурбовані підвищенням рівня кортизолу, то варто переглянути ранкові звички та замінити каву на інші напої. Медики радять шукати напої з високим вмістом теаніну. Це амінокислота, яка може зменшувати стрес. Вона є у порошкоподібних зелених чаях, таких як матчі.