Точно не кава: саме це не дасть вам заснути вночі

Часто буває так, що людині важко заснути, навіть якщо вона відмовилася від кави або чаю ввечері (адже часто саме ці напої називають причиною безсоння). Втім, існують дві речі, які точно заважатимуть нічному відпочинку, але про це мало хто здогадується.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Mirror, сайт Центра громадського здоров'я МОЗ України.

Що викликає безсоння та як гарно засинати, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Чому людині важко засинати - дві причини

Звісно, якщо ви п'єте каву ввечері, сон може зіпсуватися. Але якщо ви від неї відмовилися, а нічого не змінилося, причина точно в іншому.

Як виявилося, проблеми зі сном провокують шкідливі звички. Йдеться про те, що і так є небезпечним для здоров'я. Але не всі знають, що ці речі негативно впливають ще й на сон.

Чому виникає безсоння (ілюстрація: freepik.com)

Йдеться про нікотин та алкоголь. Якщо людина буде палити або пити перед сном, повноцінно відпочити точно не вдасться.

"Хоча алкоголь часто може змусити вас швидше заснути, вживання його перед сном може спричинити фрагментарний сон і може бути причиною частих пробуджень протягом ночі", - зазначають лікарі.

Саме тому за чотири години до сну слід відмовитися від вживання алкоголю. Це дозволить організму хоча б трохи впоратися зі шкідливими речовинами та "налаштуватися" на нічний відпочинок.

Це стосується і нікотину. Він, як з'ясували лікарі, заважає організму швидко засинати.

Що не варто робити перед сном (ілюстрація: freepik.com)

Як заснути, якщо не хочеться

У ЦГЗ радять використати один з трьох методів. Вони дозволять швидко налаштуватися на сон та відпочити, навіть якщо долають тривожні думки. Йдеться про: