Точний вік, у якому потрібно уникати зайвої ваги, щоб прожити здорове та довге життя

Набір зайвої ваги у певному віці може суттєво вплинути на тривалість та якість життя. Вчені визначили критичний період, коли особливо важливо контролювати масу тіла, аби знизити ризик хронічних захворювань і підвищити шанси на довголіття.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Деталі дослідження

Дослідження показало, що набір зайвої ваги до 30 років може майже подвоїти ризик передчасної смерті. В дослідженні, де взяли участь 620 000 дорослих, виявили, що люди зазвичай набирають пів кілограма на рік у віці від 17 до 60 років.

Однак, наслідки для здоров'я були набагато більшими для тих, хто страждав від ожиріння у 20 років, ніж для тих, у кого він виник пізніше в середньому віці.

У чоловіків, які страждали на ожиріння до 30 років, ризик передчасної смерті зріс на 79%, тоді як у жінок - на 84%, порівняно з тими, у кого вага була в нормі.

Провідний дослідник Хуан Ле з Лундського університету в Мальме, сказав, що ці висновки важливі, оскільки більшість збільшення ваги, як правило, відбувається в ранньому дорослому віці.

Часто це збігається з тим, коли люди у віці близько 20 років залишають дім і стають більш залежними від нездорової їжі та напівфабрикатів.

Різке збільшення ваги в дорослому віці або розвиток ожиріння в молодому віці пов’язане з підвищеним ризиком смерті від багатьох хронічних захворювань у подальшому житті.

Ті, хто набрав вагу пізніше в житті, також мали підвищений ризик, але в значно меншій мірі. Ожиріння у віці від 45 до 60 років збільшувало загальний ризик приблизно на чверть.

А досягнення цього порогу у віці від 30 до 45 років збільшувало ризик на 52%. Серед людей віком до 30 років кожен набраний кілограм збільшував ризик передчасної смерті на 24% у чоловіків та 22% у жінок.

Який вік є критичним

Експерти стверджують, що роки від 17 до 30 є "критичним етапом життя", коли формування здорових звичок може мати тривалі переваги.

"Навіть незначне збільшення ваги у 20 років може збільшити ризик передчасної смерті, якщо воно триває протягом кількох років", - сказала старший дослідник та професор Таня Стокс.