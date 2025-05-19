Этот простой трюк спасет вас от переедания и лишнего веса: без жестких ограничений
Существует простой, но эффективный способ избежать переедания - и для этого не нужно считать калории или отказываться от любимых блюд. Достаточно изменить одну привычку - и аппетит естественно уменьшится.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу фитнес-тренера Холли Миллс.
Как избежать переедания
Переедание может быть настоящей проблемой не только с нездоровой пищей, но и с полезной, особенно для тех, кто стремится похудеть. Чтобы помочь решить эту проблему, стоит знать, как наслаждаться любимыми лакомствами, не переедая.
Итак, первое, это нужно сделать еду предсказуемой. Питание по регулярной структуре ежедневно, например, три основных приема пищи и один перекус, сообщает телу и мозгу, что пища поступает предсказуемо. А если вы можете насытить эти приемы пищи белком и клетчаткой, то еще лучше.
Сладости часто сопровождаются чувством вины, поэтому безусловное разрешение на употребление помогает избавиться от этого. Сначала вы можете съесть много шоколада, но со временем начнете понимать, что шоколад никуда не денется, и будете иметь больше контроля над этим.
Также со временем вы можете уменьшить порцию, пока не достигнете точки, когда почувствуете, что этого вам достаточно.
Важно понимать, что жесткое ограничение может вызвать еще большую тягу. Позволяйте себе что-то сладкое иногда, но в умеренном количестве.
Часто организм путает жажду с голодом или желанием сладкого. Попробуйте сначала выпить стакан воды и подождать 10 минут.
Влияние спорта на переедание
Стресс часто является причиной эмоционального переедания. Физическая активность, особенно кардио (бег, ходьба, плавание) и йога, способствует выработке эндорфинов - гормонов счастья - снижающих потребность "заедать" эмоции.
Регулярные тренировки помогают лучше чувствовать, когда вы действительно голодны, а когда - просто скучно или грустно. Тело начинает четче сигнализировать о своих истинных потребностях.
Занятия спортом учат планировать, быть настойчивым и контролировать свои привычки - это можно перенести и на пищевое поведение.
@hollymillsfitness
The other day I posted a video about Natural End Points to food - and that when you have a big bag open you’re more likely to eat the whole bag because the Natural End Point is the end of the bag The solution? Put a portion of food into a bowl and that creates a new Natural End Point. Now a lot of people were like ‘yeah this would work’ but the other half of the comments said something like, “Nahh I’d still end up eating everything” So I wanted to create this video on the food scarcity mindset to explain another reason why you might overeat. (It’s also important to recognise that sometimes the behaviour of overeating without being able to stop falls into ED territory, so if you suspect you’re in that headspace - go chat with your doc)Chopin Nocturne No.2 Op.9-2(1391533) - 314P
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