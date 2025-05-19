Этот простой трюк спасет вас от переедания и лишнего веса: без жестких ограничений

Существует простой, но эффективный способ избежать переедания - и для этого не нужно считать калории или отказываться от любимых блюд. Достаточно изменить одну привычку - и аппетит естественно уменьшится.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу фитнес-тренера Холли Миллс.

Как избежать переедания

Переедание может быть настоящей проблемой не только с нездоровой пищей, но и с полезной, особенно для тех, кто стремится похудеть. Чтобы помочь решить эту проблему, стоит знать, как наслаждаться любимыми лакомствами, не переедая.

Итак, первое, это нужно сделать еду предсказуемой. Питание по регулярной структуре ежедневно, например, три основных приема пищи и один перекус, сообщает телу и мозгу, что пища поступает предсказуемо. А если вы можете насытить эти приемы пищи белком и клетчаткой, то еще лучше.

Сладости часто сопровождаются чувством вины, поэтому безусловное разрешение на употребление помогает избавиться от этого. Сначала вы можете съесть много шоколада, но со временем начнете понимать, что шоколад никуда не денется, и будете иметь больше контроля над этим.

Также со временем вы можете уменьшить порцию, пока не достигнете точки, когда почувствуете, что этого вам достаточно.

Важно понимать, что жесткое ограничение может вызвать еще большую тягу. Позволяйте себе что-то сладкое иногда, но в умеренном количестве.

Часто организм путает жажду с голодом или желанием сладкого. Попробуйте сначала выпить стакан воды и подождать 10 минут.

Влияние спорта на переедание

Стресс часто является причиной эмоционального переедания. Физическая активность, особенно кардио (бег, ходьба, плавание) и йога, способствует выработке эндорфинов - гормонов счастья - снижающих потребность "заедать" эмоции.

Регулярные тренировки помогают лучше чувствовать, когда вы действительно голодны, а когда - просто скучно или грустно. Тело начинает четче сигнализировать о своих истинных потребностях.

Занятия спортом учат планировать, быть настойчивым и контролировать свои привычки - это можно перенести и на пищевое поведение.