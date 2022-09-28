Цей простий спосіб допоможе вам зберегти вдома картоплю надовго: вона не проростатиме
Зберігання картоплі з певними продуктами може призвести до того, що вона дуже швидко зіпсується. А цього нікому не хочеться.
Експерти видання Express поділилися найкращими способами зберігання цього популярного овоча.
З якими овочами не можна зберігати картоплю
Головне правило, якому ви повинні слідувати - не кладіть картоплю з іншими овочами. Наприклад, цибуля особливо може скоротити термін зберігання картоплі. Через сусідство з цибулею – овоч почне швидше проростати.
Моркву також намагайтеся не класти поруч із картоплею.
Як зберегти картоплю свіжою надовго
Щоб картопля залишалася свіжою якомога довше, зберігайте її із землею.
"Грунт - це захист матері-природи. Тож такі овочі, як коренеплоди та картоплю, мийте тільки безпосередньо перед тим, як збираєтеся їх готувати", - розповів експерт.
Не кладіть картоплю в холодильник, навіть там вона може прорости.
Пам'ятайте, що темне та прохолодне місце ідеально підходить для зберігання цього овочу. Перевірте, щоб температура була близько 2-3 градусів, вологість на рівні 80% та витяжка добре працювала. На полиці встановіть ящики і складіть картоплю, зверху бажано закутати ящик тканиною або прикрити газетами.
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