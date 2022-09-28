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Цей простий спосіб допоможе вам зберегти вдома картоплю надовго: вона не проростатиме

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Середа 28 вересня 2022 12:20
Цей простий спосіб допоможе вам зберегти вдома картоплю надовго: вона не проростатиме Фото: Як зберігати картоплю вдома (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Зберігання картоплі з певними продуктами може призвести до того, що вона дуже швидко зіпсується. А цього нікому не хочеться.

Експерти видання Express поділилися найкращими способами зберігання цього популярного овоча.

З якими овочами не можна зберігати картоплю

Головне правило, якому ви повинні слідувати - не кладіть картоплю з іншими овочами. Наприклад, цибуля особливо може скоротити термін зберігання картоплі. Через сусідство з цибулею – овоч почне швидше проростати.

Моркву також намагайтеся не класти поруч із картоплею.

Як зберегти картоплю свіжою надовго

Щоб картопля залишалася свіжою якомога довше, зберігайте її із землею.

"Грунт - це захист матері-природи. Тож такі овочі, як коренеплоди та картоплю, мийте тільки безпосередньо перед тим, як збираєтеся їх готувати", - розповів експерт.

Не кладіть картоплю в холодильник, навіть там вона може прорости.

Пам'ятайте, що темне та прохолодне місце ідеально підходить для зберігання цього овочу. Перевірте, щоб температура була близько 2-3 градусів, вологість на рівні 80% та витяжка добре працювала. На полиці встановіть ящики і складіть картоплю, зверху бажано закутати ящик тканиною або прикрити газетами.

Читайте про хитрість французьких пекарів, як зберегти хліб свіжим без холодильника.

Також ми писали, де картоплю в жодному разі не можна зберігати.

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