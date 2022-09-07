Где картошку ни в коем случае нельзя хранить: эту ошибку совершают все
После покупок люди обычно хранят все продукты в холодильнике. Это идеальное место, чтобы сохранить их свежими. Однако важно знать, что не все продукты можно класть в холодильник. Особенно, если речь идет о картофеле.
Об этом пишет Sante Plus.
Как хранить картофель
Специалисты говорят, что определенные продукты нельзя хранить в холодильнике, ведь можно навредить своему здоровью.
В частности, картофель нужно хранить при комнатной температуре.
Отмечается, что низкая температура в холодильнике меняет вкус картофеля, превращая крахмал в сахар. Это также нарушает структуру овоща, который после варки становится тверже и зернистее.
С другой стороны, когда денатурированный крахмал, то он может вызвать опасную химическую реакцию во время варки картофеля.
Картофель, как правило, гниет быстрее, когда контактирует с холодом. Крахмал при контакте с низкой температурой превращается во фруктозу и глюкозу. Эта реакция называется "холодным подслащиванием".
Поэтому, когда вы затем жарите или запекаете картофель при высоких температурах свыше 250°C, сахар смешивается с аминокислотой аспарагин, которая затем образует химическое вещество под названием "акриламид".
Лучший способ защитить свой дом от этого токсичного вещества - это хранить картофель в прохладном сухом месте, например, в кладовке. Кроме того, во время приготовления избегайте чрезмерного поджаривания, чтобы уменьшить уровень акриламида.
Что нельзя хранить в холодильнике
Лук
Лук, как и чеснок категорически нельзя хранить в холодильнике. Все потому, что эти продукты легко становятся жертвой окисления. От влажности такой овощ быстро покрывается плесенью, теряет твердость и вкус.
Кроме того, сильный луковый запах в холодильнике может влиять на другие продукты. Поэтому лучше оставьте лук в кладовке, где он может храниться месяцами.
Помидоры
Холод в холодильнике делает такой овощ мягким, меняет вкус и делает его более мучнистым. Хранение помидоров в холодильнике нарушает процесс их созревания, следовательно, теряется вкус.
Перец
Такой овощ не переносит холода. Чтобы сохранить мякоть нежной, храните их в кладовке.
Базилик и другие ароматные травы
Такие травы нельзя класть в холодильник, ведь они могут быстро почернеть и завянуть раньше своего времени. Известно, что базилик или кориандр поглощают всяческие запахи. Поэтому у холодильника их вкус обязательно изменится. Вместо этого оставьте их в чашке с водой, как будто это срезанные цветы.
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