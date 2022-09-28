Этот простой способ поможет вам сохранить дома картофель надолго: он не будут прорастать

Хранение картофеля с определенными продуктами может привести к тому, что он очень быстро испортится. А этого никому не хочется.

С какими овощами нельзя хранить картофель

Главное правило, которому вы должны следовать - не кладите картофель с другими овощами. Например, лук особенно может сократить срок хранения картошки. Из-за соседства с луком - овощ начнет быстрее прорастать.

Морковь также старайтесь не класть рядом с картофелем.

Как сохранить картофель свежим надолго

Чтобы картофель оставался свежим как можно дольше, храните его с землей.

"Почва - это защита матери-природы. Так что такие овощи, как корнеплоды и картофель, мойте только непосредственно перед тем, как собираетесь их готовить", - рассказал эксперт.

Не кладите картофель в холодильник, даже там он может прорасти.

Помните, что темное и прохладное место идеально подходит для хранения этого овоща. Проверьте, чтобы температура была около 2-3 градусов, влажность на уровне 80% и вытяжка хорошо работала. На полки установите ящики и сложите в них картофель, сверху желательно закутать ящик тканью или прикрыть газетами.