Цей прохолодний напій допоможе вам кинути палити, якщо ви хочете позбутися цієї звички цього літа

Популярний літній напій може приборкати тягу до нікотину для людей, які хочуть кинути палити цього літа.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на заяву на експерта виданню Daily Express.

Як кинути палити влітку

Експерт Вінод Кумар, керівник відділу цифрового маркетингу E-liquids.com стверджує, що деякі прості зміни способу життя можуть допомогти зменшити тягу до нікотину.

Літні фрукти та овочі

Вінод пояснив, що заміна паління на літні фрукти, такі як яблука, полуниця та чорниця, може "зайняти ваш рот і відволікати вас від того, щоб потягнутися до сигарети".

Овочеві палички, такі як морква, селера та огірки, також можуть імітувати звичку курити, коли виникає бажання, тоді як дослідження показали, що люди, які їдять більше фруктів і овочів, з більшою ймовірністю залишатимуться без паління протягом принаймні 30 днів.

Холодний чай

Холодні напої літа справді можуть допомогти позбутися тяги до куріння. Винод рекомендує вжиавти саме холодний зелений чай спеціально через його користь для здоров’я, оскільки антиоксиданти та амінокислоти допомагають зменшити бажання палити і можуть навіть відновити тканини, які були пошкоджені курінням.

Літні прогулянки

Прогулянки, пробіжки та інші заходи на свіжому повітрі не тільки гарантують, що ви отримаєте максимум від літнього сонця та вітаміну D, коли його в надлишку, але й виступають як ідеальний відволікаючий засіб, щоб замінити звичку куріння. Деякі дослідження показали, що фізичні вправи також можуть зменшити ефект відміни та створити мотивацію не палити.

Медитація для зняття стресу

Медитацію, йогу чи інші заходи для зняття стресу можна проводити на свіжому повітрі в місцевих парках, щоб максимально використати літні місяці, а також сприяти розслабленню, психічному благополуччю, уважності та самоконтролю усе це має вирішальне значення для подолання тяги та формування дисципліни.

Уникайте спокуси

Літо сповнене спокус для тих, хто намагається кинути палити, зокрема посиденьки з друзями, які палять, або відвідування громадських заходів, де куріння прийнято та заохочується.

Хоча уникнути таких ситуацій може бути важко, Вінод зазначив, що для тих, хто перебуває на ранніх стадіях відмови від куріння, дуже важливо уникати тригерів будь-якою ціною.