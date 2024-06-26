Этот прохладный напиток поможет вам бросить курить, если вы хотите избавиться от этой привычки этим летом
Популярный летний напиток может обуздать тягу к никотину для людей, желающих бросить курить этим летом.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление на эксперта изданию Daily Express.
Как бросить курить летом
Эксперт Винод Кумар, руководитель отдела цифрового маркетинга E-liquids.com, утверждает, что некоторые простые изменения образа жизни могут помочь уменьшить тягу к никотину.
Летние фрукты и овощи
Винод объяснил, что замена курения на летние фрукты, такие как яблоки, клубника и черника может "занять ваш рот и отвлекать вас от того, чтобы потянуться к сигарете".
Овощные палочки, такие как морковь, сельдерей и огурцы, также могут имитировать привычку курить, когда возникает желание, тогда как исследования показали, что люди, которые едят больше фруктов и овощей, с большей вероятностью будут оставаться без курения в течение как минимум 30 дней.
Холодный чай
Холодные напитки лета действительно могут помочь избавиться от тяги к курению. Винод рекомендует употреблять именно холодный зеленый чай специально из-за его пользы для здоровья, поскольку антиоксиданты и аминокислоты помогают уменьшить желание курить и могут даже восстановить ткани, поврежденные курением.
Летние прогулки
Прогулки, пробежки и другие мероприятия на свежем воздухе не только гарантируют, что вы получите максимум от летнего солнца и витамина D, когда его в избытке, но и выступают как идеальное отвлекающее средство, чтобы заменить привычку курения. Некоторые исследования показали, что физические упражнения также могут снизить эффект отмены и создать мотивацию некурящего.
Медитация для снятия стресса
Медитацию, йогу или другие мероприятия по снятию стресса можно проводить на свежем воздухе в местных парках, чтобы максимально использовать летние месяцы, а также способствовать расслаблению, психическому благополучию, внимательности и самоконтролю, все это имеет решающее значение для преодоления тяги и формирования дисциплины.
Избегайте искушения
Лето полно искушений для тех, кто пытается бросить курить, в частности посиделки с курящими друзьями или посещение общественных мероприятий, где курение принято и поощряется.
Хотя избежать таких ситуаций может быть сложно, Винод отметил, что для тех, кто находится на ранних стадиях отказа от курения, очень важно избегать триггеров любой ценой.
Напомним, что ученые рассказали, что может сократить вашу жизнь хуже курения.
Читайте также, что этот популярный миф об алкоголе может вас возвести в могилу.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.