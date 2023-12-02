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Цей продукт замінить антивікову сироватку та омолодить вас мінімум на 15 років

Як зробити маску для обличчя вдома (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У зимовий період наша шкіра потребує особливого догляду. Крім цього, багато людей після 30-40 років починають замислюватися про те, як зупинити старіння та як прибрати зморшки. Виявляється, витрачати гроші на "уколи краси" та антивікові сироватки не потрібно. Вас врятує продукт, який є практично у кожному овочевому магазині.

Як зробити з авокадо антивікову маску та зволожуючий крем, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gazeta.pl.

Крем для обличчя з авокадо

Щоб позбутися зморшок, вам потрібно змішати:

  • 2 чайні ложки вазеліну
  • 1 яєчний жовток
  • м'якоть 1 стиглого авокадо
  • 1 чайна ложка оливкової олії
  • 1 чайна ложка меду.

Спочатку потрібно трохи підігріти вазелін, додати до нього мед, а потім влити оливкову олію. Після цього додайте до крему перетерту м'якоть авокадо, а коли суміш охолоне - влийте жовток. Такий крем варто на ніч залишити в холодильнику, а з ранку наносьте чудо-засіб на шкіру обличчя. Залишіть суміш на 30 хвилин, а потім змийте її теплою водою. Підсилити ефект можна за допомогою легкого масажу.

Користь авокадо для шкіри (фото: freepik.com)

Маска від зморшок з авокадо та вівсянкою

Такий засіб варто використовувати лише раз на тиждень. Просто змішайте половинку перебитого в блендері або розім'ятого виделкою авокадо з ложкою вівсянки. Цю суміш потрібно наносити на шкіру на 10 хвилин.

Маску змивайте теплою водою. Ви будете приємно вражені, коли побачите перший результат. Авокадо підтягне шкіру, а вівсянка допоможе вирівняти колір обличчя.

Важливо враховувати, що будь-який засіб для шкіри варто спочатку протестувати. Щоб зрозуміти, чи є у вас алергія на той чи інший компонент, нанесіть суміш на невелику ділянку внутрішньої сторони руки та зачекайте. Якщо з'явиться почервоніння - використання засобу вам протипоказане. Крім того, перед використанням будь-якої маски варто проконсультуватися з дерматологом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зробити авокадо стиглим та смачним, якщо купили незріле.

Крім цього, нещодавно модні експерти назвали найгірші ідеї для манікюру на Новий рік.

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