Цей продукт замінить антивікову сироватку та омолодить вас мінімум на 15 років

Крем для обличчя з авокадо

Щоб позбутися зморшок, вам потрібно змішати:

2 чайні ложки вазеліну

1 яєчний жовток

м'якоть 1 стиглого авокадо

1 чайна ложка оливкової олії

1 чайна ложка меду.

Спочатку потрібно трохи підігріти вазелін, додати до нього мед, а потім влити оливкову олію. Після цього додайте до крему перетерту м'якоть авокадо, а коли суміш охолоне - влийте жовток. Такий крем варто на ніч залишити в холодильнику, а з ранку наносьте чудо-засіб на шкіру обличчя. Залишіть суміш на 30 хвилин, а потім змийте її теплою водою. Підсилити ефект можна за допомогою легкого масажу.

Користь авокадо для шкіри (фото: freepik.com)

Маска від зморшок з авокадо та вівсянкою

Такий засіб варто використовувати лише раз на тиждень. Просто змішайте половинку перебитого в блендері або розім'ятого виделкою авокадо з ложкою вівсянки. Цю суміш потрібно наносити на шкіру на 10 хвилин.

Маску змивайте теплою водою. Ви будете приємно вражені, коли побачите перший результат. Авокадо підтягне шкіру, а вівсянка допоможе вирівняти колір обличчя.

Важливо враховувати, що будь-який засіб для шкіри варто спочатку протестувати. Щоб зрозуміти, чи є у вас алергія на той чи інший компонент, нанесіть суміш на невелику ділянку внутрішньої сторони руки та зачекайте. Якщо з'явиться почервоніння - використання засобу вам протипоказане. Крім того, перед використанням будь-якої маски варто проконсультуватися з дерматологом.