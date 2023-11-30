Дві хвилини і готово. Як зробити авокадо стиглим і смачним, якщо купили незріле

Стигле та м'яке авокадо - популярний інгредієнт для сніданків та цікавих страв. Але іноді буває так, що в магазинах продають незрілі та дуже тверді плоди, і тоді доводиться чекати по декілька днів, поки "алігаторова груша" (саме так називають авокадо) дозріє. Втім, існує лайфхак, який допоможе вам впоратися із цією проблемою набагато швидше.

Як зробити авокадо стиглим, смачним та м'яким усього за дві хвилини, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Якщо авокадо незріле - що зробити

Коли авокадо нестигле, воно гірке та несмачне. Такий плід зіпсує страву й настрій, а тому їсти його точно не варто. Однак не поспішайте його викидати. Вам допоможе простий лайфхак з мікрохвильовкою.

Візьміть авокадо та розріжте його навпіл. Кісточку потрібно вийняти. Потім загорніть кожну з половинок авокадо у харчову пластикову плівку, яка придатна для нагрівання у мікрохвильовій печі.

Помістить замотані половинки у піч, увімкніть таймер на дві хвилини та зробіть температуру нагрівання високою. Коли авокадо прогріється, дайте йому трохи охолонути й покладіть плід у холодну воду, це зупинить процес нагрівання м'якоті й вона не "звариться".

Після цього можете сміливо куштувати плід. Авокадо стане м'яким, смачним та дуже стиглим. Завдяки цьому ви легко зможете приготувати гуакамоле або тости, також плоди можна додавати у смузі та салати.

Як зробити авокадо стиглим (фото: freepik.com)

У чому користь авокадо

Авокадо містить мононенасичені жири, які сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину і підтримують здоров'я серця. Крім того, у м'якоті знаходяться вітаміни С, Е, К і групи B, а також фолієва кислота.

Антиоксиданти, такі як лютеїн і зеаксантин, що містяться в авокадо, корисні для очей і для усього організму. А волокна у фрукті сприяють нормалізації роботи травної системи та контролю рівня цукру в крові.

Окрім того, авокадо може бути корисним для шкіри та волосся, завдяки вітамінам і поживним речовинам.