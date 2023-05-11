Цей продукт не варто додавати в борщ: найпопулярніша помилка

Український борщ - одна з найпопулярніших страв, адже ним можна нагодувати всю родину. Ситний, смачний, наваристий і густий, щоб ложка стояла - він замінює і перше і друге. Але не всі знають, як покращити смак і від якого класичного продукту з "борщового набору" можна відмовитися.
Про що йде мова - в матеріалі Styler далі.
Зазвичай у борщ додають такі складники: це капуста, картопля, буряк, морква, цибуля. За бажанням - квасоля, томат, часник, зелень.
Але досвідчені кухарі вважають, що зовсім не обов'язково використовувати ці інгредієнти разом. Більше того - без одного з основних продуктів борщ вийде смачнішим!
Так, вважається, що без картоплі борщ не вийде таким ситним та густим. Але це лише упередження.
Фахівці з кулінарії кажуть, що через картоплю борщ втрачає свій апетитний зовнішній вигляд і стає не таким смачним.
З картоплею він може й буде густішим і ситнішим, але овоч зробить його каламутним і не таким гарним. Крім того, згадаймо, що наші предки колись жили без картоплі, а борщі якось варили.
В цілому, приготування борщу з картоплею або без неї не багато в чому відрізняється від класичної рецептури.
Першим варять м'ясо на бульйон, потім додають капусту і готують засмажку з моркви, цибулі, буряків та томатів (або томатної пасти).
Крім солі зі спецій вибирають чорний перець та лавровий лист. А ось часник до борщу додають при подачі до столу, щоб він зберіг свій аромат.
Якщо хочете побалувати свою родину - напечіть до борщу пампушок з часником, і подайте страву зі сметаною і зеленню. Ваш борщ точно увійде в історію ваших кулінарних досягнень!
Раніше ми писали, як правильно готувати засмажку - що смажити першим, цибулю чи моркву.
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