Этот продукт не стоит добавлять в борщ: самая популярная ошибка

Что входит в классический "набор"

Обычно в борщ добавляют следующие составляющие: это капуста, картофель, свекла, морковь, лук. По желанию - фасоль, томат, чеснок, зелень.

Но опытные повара полагают, что совсем не обязательно использовать эти ингредиенты вместе. Более того - без одного из основных продуктов борщ получится вкуснее!

Так, считается, что без картофеля борщ не получится таким сытным и густым. Но это только предубеждение.

Почему картофель лишний

Специалисты по кулинарии говорят, что из-за картофеля борщ теряет свой аппетитный внешний вид и становится не столь вкусным.

С картофелем он может и будет гуще и сытнее, но овощ сделает его мутным и не таким красивым. Кроме того, вспомним, что наши предки когда-то жили без картофеля, а борщи как-то варили.

Как правильно приготовить борщ

В целом, приготовление борща с картофелем или без него не во многом отличается от классической рецептуры.

Первым варят мясо на бульон, затем добавляют капусту и готовят зажарку из моркови, лука, свеклы и томатов (или томатной пасты).

Помимо соли из специй выбирают черный перец и лавровый лист. А вот чеснок к борщу добавляют при подаче к столу, чтобы он сохранил свой аромат.

Если хотите побаловать свою семью - напеките к борщу пампушек с чесноком, и подайте блюдо со сметаной и зеленью. Ваш борщ точно войдет в историю ваших кулинарных достижений!