Цей продукт допоможе вам розморозити морозилку за лічені хвилини: коштує копійки

Як швидко розморозити морозилку

Оцет - це справжній разморожувач для морозильної камери. Він допоможе вам розморозити пристрій за лічені хвилини.

Метод дуже простий: у пульверизаторі змішайте в рівних частинах оцет, гарячу воду та медичний спирт. Потім розпиліть розчин на стінки та різні ділянки пристрою, де скупчився лід.

Як тільки іній почне танути, використовуйте чисту тканину, щоб протерти, а потім висушити різні відсіки. Ваш морозильник буде не тільки належним чином розморожений, але й дезінфікований від будь-яких забруднень.

Сіль та алкоголь

Якщо змішати разом спирт та сіль, це допоможе розтопити лід у морозилці набагато швидше. А це пов'язано з тим, що сіль легко розчиняє іній до молекул води.

Щоб використовувати цей старий прийом, почніть з приготування гарячої води, змішаного з великою кількістю дрібної солі. Потім змочіть ганчірку у розчині, а потім у спирті. Зрештою, покладіть цю змочену тканину прямо на лід. Розморожування буде набагато ефективнішим і швидшим.

Використання фену

Також можна використовувати фен для швидкого розморожування морозилки. Для цього увімкніть пристрій і направте струмінь гарячого повітря в морозильну камеру.