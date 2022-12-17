Этот продукт поможет вам разморозить морозилку за считанные минуты: стоит копейки

Разморозка морозилки может стать очень утомительным занятием, но есть способы сделать это быстро.
Эксперты издания Sante Plus поделились лайфхаками, как разморозить эту секцию за считанные минуты.
Уксус - это настоящий антиобледенитель для морозильной камеры. Он поможет вам разморозить устройство за считанные минуты.
Метод очень прост: в пульверизаторе смешайте в равных частях уксус, горячую воду и медицинский спирт. Затем распылите раствор на стенки и различные участки устройства, где скопился лед.
Как только иней начнет таять, используйте чистую ткань, чтобы протереть, а затем высушить различные отсеки. Ваш морозильник будет не только должным образом разморожен, но и продезинфицирован от любых загрязнений.
Соль и алкоголь
Если смешать вместе спирт и соль, это поможет растопить лед в морозилке намного быстрее. А связано это с тем, что соль легко расстворяет иней до молекул воды.
Чтобы использовать этот старый прием, начните с приготовления раствора горячей воды, смешанного с большим количеством мелкой соли. Затем смочите тряпку в растворе, а затем в спирте. Наконец, положите эту смоченную ткань прямо на лед. Разморозка будет намного эффективнее и быстрее.
Использование фена
Также можно использовать фен для быстрой разморозки морозилки. Для этого включите устройство и направьте струю горячего воздуха в морозильную камеру.
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