Цей предмет із косметички справжній розсадник бактерій! Дерматолог вказала на небезпеку

Що робити з пензликами для макіяжу?

Щоб захистити шкіру та знищити будь-які шкідливі бактерії, які залишаються на ваших кистях для макіяжу, дерматолог радить мити їх кожні 7–10 днів, якщо це спонжі чи пензлі для тональних основ, то після кожного використання. Найкраще такі засоби наносити просто чистими руками.

Як правильно мити пензлики для макіяжу?

Промийте кінчики кистей під теплою проточною водою, щоб видалити залишки макіяжу (миємо добре кінчики, повне занурення у воду може прискорити розчинення клею, що з'єднує волоски та ручку).

Наповніть миску теплою водою та столовою ложкою шампуню (просте мило пересушить щетину).

Покрутіть кожен кінчик пензля у мисці.

Щоб отримати гарну піну, ви також можете помасажувати кожен кінчик кисті долонею.

Промийте кінчики щіток під проточною водою.

Продовжуйте мити шампунем і промивати кожну щітку, доки вода не стане чистою.

Відіжміть зайву вологу чистим сухим паперовим рушником.

Покладіть пензлі на рушник, щоб вони висохли, кінчики повинні звисати з краю столу (не сушіть пензля у вертикальному положенні в контейнері, оскільки це призведе до того, що вода стікатиме вниз по пензлях, послаблюючи клей, що з'єднує головку кисті з ручкою).

Ніколи не ділитесь своїми пензлями для макіяжу.