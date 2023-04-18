Этот предмет из косметички настоящий рассадник бактерий! Дерматолог указала на опасность

Что делать с кисточками для макияжа?

Чтобы защитить кожу и уничтожить любые вредные бактерии, которые остаются на ваших кистях для макияжа, дерматолог советует мыть их каждые 7–10 дней, если это спонжи или кисти для тональных оснований, то после каждого использования. Лучше всего такие средства наносить просто чистыми руками.

Как правильно мыть кисточки для макияжа?

Промойте кончики кистей под теплой проточной водой, чтобы удалить остатки макияжа (моем хорошо кончики, полное погружение в воду может ускорить растворение клея, соединяющего волоски и ручку).

Наполните миску теплой водой и столовой ложкой шампуня (простое мыло пересушит щетину).

Покрутите каждый кончик кисти в миске.

Чтобы получить хорошую пену, вы также можете помассировать каждый кончик кисти ладонью.

Промойте кончики щеток под проточной водой.

Продолжайте мыть шампунем и промывать каждую щетку, пока вода не станет чистой.

Отожмите лишнюю влагу чистым сухим бумажным полотенцем.

Положите кисти на полотенце, чтобы они высохли, кончики должны свисать с края стола (не сушите кисти в вертикальном положении в контейнере, поскольку это приведет к тому, что вода будет стекать вниз по кистям, ослабляя клей, соединяющий головку кисти с ручкой).

Никогда не делитесь своими кистями для макияжа.