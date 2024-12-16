Цей популярний та смачний напій допоможе вам чудово спати

Який напій допоможе гарно спати

ЛікарТім Мерсер повідомив, що м’ясо індички, багате на триптофан, природним чином допомагає розслабитися та спати, що робить його чудовою основною стравою для відпочинку. Але це не єдине, що варто їсти - звичайний напій теж може допомогти.

За словами експерта, гарячий шоколад може сприяти сну, якщо ви виберете його з низьким вмістом цукру або без кофеїну.

"Використання молока як основи забезпечує триптофан, який сприяє виробленню мелатоніну та серотоніну для підтримки розслаблення та сну. Тепле молоко також заспокоює та може сигналізувати вашому тілу, що настав час спати", - зазначив він.

Какао допоможе гарно спати (фото: pixabay.com)

Щоб зберегти його сприятливим для сну, приготуйте свій гарячий шоколад із чистого какао-порошку, який містить мінімальну кількість кофеїну порівняно з темним шоколадом.

Злегка підсолодіть його медом або невеликою кількістю цукру, оскільки занадто багато цукру може спричинити різке підвищення рівня цукру в крові, що потенційно може порушити сон пізніше.

Також дуже гарно заснути допоможуть волоські горіхи. Експерт сказав, що мигдаль є природним джерелом мелатоніну та магнію, останній з яких покращує якість сну, особливо у людей, які мають цю проблему. Це робить мигдаль чудовою вечірньою закускою.

Що стосується волоських горіхів, ця звичайна закуска містить триптофан, який організм перетворює на мелатонін, допомагаючи регулювати ваш цикл сну та неспання. Вони також забезпечують здорове джерело омега-3 жирних кислот, які, як вважається, підтримують здоров’я мозку та можуть опосередковано сприяє кращому сну.