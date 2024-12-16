Этот популярный и вкусный напиток поможет вам прекрасно спать

Какой напиток поможет хорошо спать

ДокторТим Мерсер сообщил, что мясо индейки, богатое триптофаном, естественным образом помогает расслабиться и спать, что делает его отличным основным блюдом для отдыха. Но это не единственное, что стоит есть - обычный напиток тоже может помочь.

По словам эксперта, горячий шоколад может способствовать сну, если вы выберете его с низким содержанием сахара или без кофеина.

"Использование молока в качестве основы обеспечивает триптофан, который способствует выработке мелатонина и серотонина для поддержания расслабления и сна. Теплое молоко также успокаивает и может сигнализировать вашему телу, что пришло время спать", - отметил он.

Какао поможет хорошо спать (фото: pixabay.com)

Чтобы сохранить его благоприятным для сна, приготовьте свой горячий шоколад из чистого какао-порошка, который содержит минимальное количество кофеина по сравнению с темным шоколадом.

Слегка подсластите его медом или небольшим количеством сахара, поскольку слишком много сахара может вызвать резкое повышение уровня сахара в крови, что потенциально может нарушить сон позже.

Также очень хорошо заснуть помогут грецкие орехи. Эксперт сказал, что миндаль является естественным источником мелатонина и магния, последний из которых улучшает качество сна, особенно у людей, которые имеют эту проблему. Это делает миндаль отличной вечерней закуской.

Что касается грецких орехов, эта обычная закуска содержит триптофан, который организм превращает в мелатонин, помогая регулировать ваш цикл сна и бодрствования. Они также обеспечивают здоровый источник омега-3 жирных кислот, которые, как считается, поддерживают здоровье мозга и могут косвенно способствует лучшему сну.