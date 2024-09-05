Цей популярний сир - дуже корисний для організму. 5 причин його їсти

Що треба знати про цей сир

Класифікований як продукт із захищеним найменуванням походження, будь-який сир, що продається як фета, повинен відповідати певним вимогам, включаючи мінімум 70% овечого молока, яке повинно походити від місцевих порід овець або кіз, які традиційно вирощувалися на місцевих пасовищах і з визначених частин Греції.

Фета не має містити жодних добавок і консервантів.

Користь фети для здоров'я

Джерело корисного для кісток кальцію

Фета, як і інші молочні продукти, багатих кальцієм, мінералом, необхідним для роботи м’язів і нервів, а також для міцних здорових кісток і зубів. Порція сиру забезпечує корисний внесок у задоволення щоденних потреб кальцію, що є важливим на всіх етапах життя. Фета також є корисним джерелом додаткових корисних для кісток поживних речовин, включаючи фосфор і білок, які можуть допомогти підтримувати щільність кісток.

Корисне джерело білка

Маючи високий вміст білка, фета є цінним харчовим продуктом, особливо для тих, хто дотримується лакто-вегетаріанської дієти. Але майте на увазі, що традиційна фета не є суто вегетаріанською, оскільки її виробляють із використанням сичужного ферменту тваринного походження.

Білок необхідний для гарного здоров’я, оскільки всі м’язи, шкіра та кров утворюються з цього важливого макроелемента, і нам потрібна достатня кількість у нашому раціоні для росту, розвитку та відновлення клітин і тканин.

Може підтримувати здоров'я кишечника

Сир фета містить корисні мікроби, включаючи дріжджі та бактерії, такі як Lactobacillus plantarum, які можуть допомогти підтримувати здоров’я кишечника. Фактично було помічено, що пробіотичні дріжджі з фети переносять низькі рівні рН, що дає їм більше шансів вижити в суворих умовах шлунку та дістатися до тієї частини кишечника, де вони можуть бути найбільш цінними.

Містить корисні жирні кислоти

Сир фета містить велику кількість жирної кислоти, яка називається кон’югованою лінолевою кислотою (CLA). Дослідження на тваринах показують, що ця жирна кислота покращує склад тіла шляхом зменшення жиру в організмі та збільшення сухої маси. Сир, виготовлений з овечого молока, має більш високий рівень CLA.

Може довше залишати вас ситими

Оскільки сири, такі як фета, багаті на білок, жир і насичений смак, вони можуть допомогти нам довше залишатися ситими та ситішими.

Чи фета корисна для вас?

Коли справа доходить до сиру, фета є здоровим вибором. Він не тільки наповнений білком і жиром - обидва необхідні поживні речовини, які допомагають вам почуватися ситими та бадьорими - він також корисний для вашого кишечника.

Пробіотичні дріжджі у феті можуть знизити PH у вашому шлунку, що є ключовим для здорового кишечника. Як і всі молочні продукти, фета є хорошим джерелом кальцію, який необхідний нам для міцних зубів і кісток.