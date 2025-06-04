Цей популярний напій може продовжити життя жінок мінімум до 70 років: і це не чай

Що показало дослідження

Дослідження проаналізувало дані понад 47 000 жінок протягом 30 років, вивчаючи їх споживання кофеїну з різних джерел та зіставляючи це з їхнім здоров’ям у процесі старіння. Критерії здорового старіння включали дожиття щонайменше до 70 років, відсутність 11 основних хронічних захворювань, відсутність фізичних функціональних обмежень та відсутність проблем з психічним здоров'ям або когнітивних порушень.

Дослідження показало, що жінки з помірним споживанням кави з кофеїном мали дещо вищі шанси на здорове старіння. Кожна додаткова чашка кави була пов'язана приблизно з двома відсотками вищих шансів на здорове старіння.

Однак дослідження не виявило зв'язку між здоровим старінням та вживанням чаю, безкофеїнового чаю чи безкофеїнової кави. Цікаво, що споживання коли було пов'язане з 20% зниженням шансів на здорове старіння.

Авторка дослідження Сара Махдаві зазначила, що зв'язок між споживанням кави та здоровим старінням був дозозалежним, але помірним.

Кава корисна не для всіх

Вона також застерегла, що кава не є універсально корисною, оскільки метаболізм кофеїну варіюється залежно від генетики та гормональних факторів.

"Наші попередні дослідження показали, що жінки з повільнішим метаболізмом кофеїну (через генетичну варіацію гена CYP1A2) можуть не отримати користі від високого споживання та можуть бути більш схильними до побічних ефектів. Персоналізоване харчування, яке враховує як статеві, так і генетичні відмінності, буде ключовим у майбутніх рекомендаціях", - повідомляють автори роботи.