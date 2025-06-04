Цей популярний напій може продовжити життя жінок мінімум до 70 років: і це не чай

Вчені виявили, що жінки, які пили більше цього напою, мали більше шансів дожити до 70 років і не мали хронічних захворювань.
Про який саме напій йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дослідження, представлене на конференції Nutrition 2025.
Дослідження проаналізувало дані понад 47 000 жінок протягом 30 років, вивчаючи їх споживання кофеїну з різних джерел та зіставляючи це з їхнім здоров’ям у процесі старіння. Критерії здорового старіння включали дожиття щонайменше до 70 років, відсутність 11 основних хронічних захворювань, відсутність фізичних функціональних обмежень та відсутність проблем з психічним здоров'ям або когнітивних порушень.
Дослідження показало, що жінки з помірним споживанням кави з кофеїном мали дещо вищі шанси на здорове старіння. Кожна додаткова чашка кави була пов'язана приблизно з двома відсотками вищих шансів на здорове старіння.
Однак дослідження не виявило зв'язку між здоровим старінням та вживанням чаю, безкофеїнового чаю чи безкофеїнової кави. Цікаво, що споживання коли було пов'язане з 20% зниженням шансів на здорове старіння.
Авторка дослідження Сара Махдаві зазначила, що зв'язок між споживанням кави та здоровим старінням був дозозалежним, але помірним.
Вона також застерегла, що кава не є універсально корисною, оскільки метаболізм кофеїну варіюється залежно від генетики та гормональних факторів.
"Наші попередні дослідження показали, що жінки з повільнішим метаболізмом кофеїну (через генетичну варіацію гена CYP1A2) можуть не отримати користі від високого споживання та можуть бути більш схильними до побічних ефектів. Персоналізоване харчування, яке враховує як статеві, так і генетичні відмінності, буде ключовим у майбутніх рекомендаціях", - повідомляють автори роботи.
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