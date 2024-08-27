Цей популярний метод насправді не допомагає позбутися зморшок на обличчі

багато знаменитостей і людей у ​​світі естетики роками пропагували йогу для обличчя. Зокрема, якийсь час такий метод дієвий, але насправді не має великої медичної користі.

Уколи ботоксу проводять пацієнтам різного віку. Рекомендувати їх чи ні косметолог вирішує, звертаючи увагу на наявність та глибину мімічних зморшків. В середньому вони з'являються після 30-35 років.

Отже, в цьому віці можна задуматися про перші ін'єкції краси, але перш ніж їх провести потрібно проконсультуватися з досвідченим косметологом та зважити всі за і проти.