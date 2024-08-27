Этот популярный метод на самом деле не помогает избавиться от морщин на лице

В современном мире довольно популярной стала йога для лица, которая якобы тонизирует кожу и уменьшает признаки старения. Как оказалось, у такого метода есть существенные недостатки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
многие знаменитости и люди в мире эстетики годами пропагандировали йогу для лица. В частности, какое-то время такой метод действенен, но на самом деле не имеет большой медицинской пользы.
Уколы ботокса проводят пациентам всех возрастов. Рекомендовать их или нет косметолог решает, обращая внимание на наличие и глубину мимических морщин. В среднем они возникают после 30-35 лет.
Итак, в этом возрасте можно задуматься о первых инъекциях красоты, но прежде чем их провести нужно проконсультироваться с опытным косметологом и взвесить все за и против.
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