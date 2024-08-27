Этот популярный метод на самом деле не помогает избавиться от морщин на лице

многие знаменитости и люди в мире эстетики годами пропагандировали йогу для лица. В частности, какое-то время такой метод действенен, но на самом деле не имеет большой медицинской пользы.

Уколы ботокса проводят пациентам всех возрастов. Рекомендовать их или нет косметолог решает, обращая внимание на наличие и глубину мимических морщин. В среднем они возникают после 30-35 лет.

Итак, в этом возрасте можно задуматься о первых инъекциях красоты, но прежде чем их провести нужно проконсультироваться с опытным косметологом и взвесить все за и против.