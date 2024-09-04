Цей овоч може очистити печінку та допомогти схуднути всього за 10 днів

Якщо ви прагнете зміцнити своє здоров’я, то один простий овоч може допомогти це зробити. Коренеплід може очистити жирову печінку та допомогти схуднути всього за 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Який овоч корисний

Буряк насичений поживними речовинами, містить антиоксиданти, такі як беталаїни, які борються з пошкодженням клітин і запаленням, потенційно пропонуючи захист від раку та серцевих захворювань.

Переваги буряка для здоров’я включають більшу витривалість під час тренувань, профілактику серцевих захворювань та інсульту, а також зниження артеріального тиску. А це робить його доповненням до будь-якої дієти.

Якщо ви боретеся з жиром на животі, відчуваєте втому та дискомфорт у шлунку, можливо, ви маєте справу з ожирінням печінки. У буряку багато заліза, яке допомагає очищати кров.

Фенольна кислота, флавоноїди та каротиноїди в буряку допомагають детоксикувати печінку.

Рецепт корисного напою для здоров'я

Є навіть простий рецепт, який можна приготувати, щоб допомогти детоксикації печінки. Спочатку візьміть буряк, очистіть його від шкірки та наріжте шматочками.

Також вам знадобиться п’ять стебел селери, нарізаних шматочками. Сира селера багата ферментами, які діють як сечогінний засіб, сприяючи виведенню токсинів з печінки та нирок.

Вичавіть сік одного лимона та помістіть усі інгредієнти в блендер разом із 700 мл води. Якщо ви споживаєте цей напій щодня протягом десяти днів, то він очистить печінку, сприятиме втраті жиру та дасть вам відчуття омолодження.

Кому бути обережними

Однак перш ніж приступити до цього десятиденного очищення, тим хто схильний до утворення каменів у нирках, бажано проконсультуватися з лікарем.

Буряковий сік містить багато сполук, які називаються оксалатами. Ці природні сполуки в сечі можуть збільшити ризик утворення каменів у нирках, якщо у вас є схильність до їх утворення.

Буряк є хорошим джерелом заліза та фолієвої кислоти (натуральної фолієвої кислоти). Він також містить нітрати, бетаїн, магній та інші антиоксиданти (зокрема, бетаціанін). Останні твердження щодо здоров’я свідчать про те, що буряк може допомогти знизити кров’яний тиск, підвищити працездатність і запобігти деменції.