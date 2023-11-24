Є вітаміни чи ні. Експерт розповіла, чи корисні насправді відварені овочі

Багато людей запитують, чи корисно варити овочі і які способи їх приготування найкраще підходять для збереження поживних речовин.

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на видання Livestong.

Чи корисні відварені овочі

Приготовані овочі найчастіше приємніше їсти, ніж сирі, і організму їх легше перетравлювати, але факт залишається фактом, що приготування овочів змінює вміст поживних речовин.

Для деяких овочів їхнє приготування може зробити поживні речовини більш доступними. В інших випадках при цьому ви втрачаєте поживні речовини. Все це залежить від способу приготування.

Незалежно від того, яким способом ви готуєте овочі, вміст у них поживних речовин, швидше за все, зміниться.

"Питання про те, чи слід варити овочі, - це не проста відповідь так чи ні, вона залежить від низки різних факторів. Будь-яка форма приготування їжі, швидше за все, призведе до зміни вмісту вітамінів", - повідомила дипломований дієтолог Сара Шліхтер.

Слід враховувати один фактор: чи є в овочах, який ви готуєте, жиро-або водорозчинні поживні речовини.

За даними Національного інституту раку, водорозчинні вітаміни, такі як вітамін С та вітаміни групи В, такі як фолат, тіамін, рибофлавін, пантотенова кислота тощо, розчиняються у воді.

Це означає, що під час варіння ці поживні речовини вимиваються у воду, і після приготування овочі зберігають їх менше. До овочів, багатих на водорозчинні вітаміни, належать гриби, солодка картопля, шпинат, броколі і солодкий перець.

Під час одного дослідження, проведеного у квітні 2018 року в журналі Food Science and Biotechnology з'ясувалося, що при варінні овочів, таких як брокколі, мангольд, картопля, солодка картопля, морква, шпинат та кабачки, видаляється більше водорозчинних вітамінів, таких як вітамін ніж за будь-якого іншого способу приготування.

Цікаво, що хоча бета-каротин (попередник вітаміну А) не розчиняється у воді, дослідження також показало, що кип'ятіння знижує вміст бета-каротину, що міститься у моркві.

Вчені припускають, що це, ймовірно, пов'язане з високою температурою окропу, оскільки бета-каротин чутливий до нагрівання.

Коли можна варити овочі

Якщо ви варите овочі у воді або бульйоні, який буде використовуватися в супі, це не проблема, тому що ви все одно отримуватимете вітаміни з рідини.

Однією з переваг варіння овочів є те, що при приготуванні не потрібно додаткового жиру, що для деяких може бути поживнішим варіантом. Варіння - відмінний спосіб приготування їжі для тих, хто намагається скоротити у своєму раціоні жири, наприклад олії.

Способи приготування для збереження поживних речовин

Хоча варити зручно, можна спростити приготування овочів, використовуючи інші методи приготування, які зберігають поживні речовини.

Інші способи приготування овочів, крім їх варіння, включають: