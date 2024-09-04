Этот овощ может очистить печень и помочь похудеть всего за 10 дней

Если вы хотите укрепить свое здоровье, то один простой овощ может помочь это сделать. Корнеплод может очистить жировую печень и помочь похудеть всего за 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Какой овощ полезен

Свекла насыщена питательными веществами, содержит антиоксиданты, такие как беталаины, которые борются с повреждением клеток и воспалением, потенциально предлагая защиту от рака и сердечных заболеваний.

Преимущества свеклы для здоровья включают большую выносливость во время тренировок, профилактику сердечных заболеваний и инсульта, а также снижение артериального давления. А это делает его дополнением к любой диете.

Если вы боретесь с жиром на животе, чувствуете усталость и дискомфорт в желудке, возможно вы имеете дело с ожирением печени. В свекле много железа, помогающего очищать кровь.

Фенольная кислота, флавоноиды и каротиноиды в свекле помогают детоксицировать печень.

Рецепт полезного напитка для здоровья

Есть даже простой рецепт, который можно приготовить, чтобы помочь детоксикации печени. Сначала возьмите свеклу, очистите ее от кожуры и нарежьте кусочками.

Также вам понадобится пять стеблей сельдерея, нарезанных кусочками. Сырой сельдерей богат ферментами, которые действуют как мочегонное средство, способствуя выведению токсинов из печени и почек.

Выжмите сок одного лимона и поместите все ингредиенты в блендер вместе с 700 мл воды. Если вы потребляете этот напиток ежедневно в течение десяти дней, он очистит печень, будет способствовать потере жира и даст вам ощущение омоложения.

Кому быть осторожными

Однако прежде чем приступить к этой десятидневной очистке, тем, кто склонен к образованию камней в почках, желательно проконсультироваться с врачом.

Свекольный сок содержит множество соединений, которые называются оксалатами. Эти природные соединения в моче могут увеличить риск образования камней в почках, если у вас есть склонность к их образованию.

Свекла является хорошим источником железа и фолиевой кислоты (натуральной фолиевой кислоты). Он также содержит нитраты, бетаин, магний и другие антиоксиданты (в частности, бетацианин). Последние утверждения о здоровье свидетельствуют о том, что свекла может помочь снизить кровяное давление, повысить работоспособность и предотвратить деменцию.