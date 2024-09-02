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Чи справді насіння чіа корисне при схудненні: дієтолог розповів всю правду

Понеділок 02 вересня 2024 19:10
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Чи справді насіння чіа корисне при схудненні: дієтолог розповів всю правду Чим корисне насіння чіа (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Досить популярним у світі стало насіння чіа, зважаючи на його потенційну користь для здоров’я. Варто знати, чи справді воно ефективні при втраті ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!

Чи може вживання води з насіння чіа допомогти схуднути

Дієтолог Андреа Соареса розповів, що насіння чіа насичене білком, клітковиною, омега-3 жирними кислотами, магнієм і кальцієм.

"Коли ви додаєте насіння чіа у воду, вони набухають, утворюючи гелеподібну консистенцію. Це робить воду з насіння чіа унікальним, насиченим поживними речовинами напоєм з низьким вмістом калорій, але багатим на користь", - пояснює Соарес.

Однією з причин, чому вода з насіння чіа привертає увагу, є високий вміст клітковини. Лише одна склянка насіння чіа містить близько 10 г клітковини. Ця клітковина поглинає воду, розширюючись у шлунку, тому ви довше відчуваєте ситість.

Ще одна цікава річ про насіння чіа полягає в тому, що вони можуть допомогти регулювати рівень цукру в крові. Уповільнюючи засвоєння вуглеводів, насіння чіа можуть запобігти стрибкам рівня цукру в крові. Це вкрай важливо, тому що стабільний рівень цукру в крові означає менше стрибків інсуліну, що може допомогти зменшити накопичення жиру у тілі.

Експерт додав, що жодна окрема їжа чи напій не впорається зі схудненням. Поєднуйте воду з насіння чіа зі здоровою дієтою та регулярними фізичними вправами для найкращих результатів.

Рекомендується застосовувати в день 25 грамів насіння чіа. Для очищення організму і зниження ваги їх додають в нежирний кефір і п'ють щодня протягом трьох місяців.

До того ж насіння чіа має корисні властивості і у вигляді масла - воно відрізняється високим вмістом рослинних кислот Омега-3, а також натуральних речовин, що перешкоджають окисленню цих кислот. Масло чіа використовується в косметичних засобах, допомагаючи боротися з прищами.

Кому протипоказане насіння чіа

Насіння чіа вважається безпечним і чудовим доповненням до дієти. Немає жодних побічних ефектів від вживання насіння чіа, окрім легкого шлунково-кишкового дискомфорту через надто велику кількість клітковини.

Ось у яких випадках слід бути акуратнішим і утриматися від вживання:

  • якщо є проблеми з нирками
  • не рекомендують використовувати в раціоні насіння людям зі зниженим тиском
  • варто уникати людям з алергією на кунжутне насіння
  • під час прийому ліків, що знижують згортання крові, насіння чіа протипоказане

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