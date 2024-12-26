Цей овоч - чемпіон по вітаміну С і бореться із застудою та грипом

Зима в самому розпалі, багато з нас борються із застудою та грипом. Але одна проста зміна у вашому харчуванні допоможе зміцнити імунітет. Мова йде про споживання одного овоча.
Який овоч - чемпіон по вітаміну С, ніж інші цитрусові, і бореться із застудою та грипом, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Surrey Live.
Якщо ваша імунна система здорова, у вас менша ймовірність захворіти, а якщо ви підхопите хворобу, ваше тіло буде краще підготовлене до швидкої боротьби з нею.
Вважається, що споживання правильної кількості вітаміну С у щоденному раціоні допомагає скоротити тривалість застуди.
Це життєво важлива частина будь-якої поживної дієти, і разом з іншими поживними речовинами, такими як вітамін D, цинк і калій, може зміцнити імунітет. Але всупереч поширеній думці, цитрусові не є єдиним і навіть не найкращим джерелом вітаміну С.
Є овоч з більшою концентрацією, і його легко придбати в будь-якому супермаркеті.
Болгарський перець містить 80,4 мг вітаміну С на 100 г, перевершуючи лимони, які мають лише 53 мг на таку ж вагу.
Апельсини також містять 53,2 мг на 100 г, тоді як грейпфрути містять 31,2 мг. Включення різноманітних фруктів у ваш раціон - це дуже корисно, і зрозуміло, що болгарський перець є лідером.
Лише 50-грамова порція відповідає щоденній рекомендованій нормі споживання 40 мг.
Зелений болгарський перець багатий вітаміном С, необхідним для підтримки імунітету та утворення колагену, містить вітамін К, який сприяє здоров’ю кісток і серця, а вітамін А покращує зір і здоров’я шкіри.
Зелений болгарський перець також містить фолієву кислоту (вітамін B9), який підтримує поділ клітин і синтез ДНК, і калій, який допомагає регулювати артеріальний тиск.
До речі, названо овочі, які корисні для серця та мозку.
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