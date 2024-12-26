Цей овоч - чемпіон по вітаміну С і бореться із застудою та грипом

Який овоч допоможе боротися з застудою та грипом

Якщо ваша імунна система здорова, у вас менша ймовірність захворіти, а якщо ви підхопите хворобу, ваше тіло буде краще підготовлене до швидкої боротьби з нею.

Вважається, що споживання правильної кількості вітаміну С у щоденному раціоні допомагає скоротити тривалість застуди.

Це життєво важлива частина будь-якої поживної дієти, і разом з іншими поживними речовинами, такими як вітамін D, цинк і калій, може зміцнити імунітет. Але всупереч поширеній думці, цитрусові не є єдиним і навіть не найкращим джерелом вітаміну С.

Є овоч з більшою концентрацією, і його легко придбати в будь-якому супермаркеті.

Болгарський перець містить 80,4 мг вітаміну С на 100 г, перевершуючи лимони, які мають лише 53 мг на таку ж вагу.

Апельсини також містять 53,2 мг на 100 г, тоді як грейпфрути містять 31,2 мг. Включення різноманітних фруктів у ваш раціон - це дуже корисно, і зрозуміло, що болгарський перець є лідером.

Лише 50-грамова порція відповідає щоденній рекомендованій нормі споживання 40 мг.

Користь зеленого болгарського перцю

Зелений болгарський перець багатий вітаміном С, необхідним для підтримки імунітету та утворення колагену, містить вітамін К, який сприяє здоров’ю кісток і серця, а вітамін А покращує зір і здоров’я шкіри.

Зелений болгарський перець також містить фолієву кислоту (вітамін B9), який підтримує поділ клітин і синтез ДНК, і калій, який допомагає регулювати артеріальний тиск.