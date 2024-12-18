Цей всім відомий горіх - найкращий для здоров'я очей та мозку

Горіхи - дуже поживні та смачні. Але є певний вид цього продукту, який не тільки відмінний по смаковим якостям, а й сприяє здоровим очам та мозку.

Про які горіхи йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Фісташки - це унікальний різновид горіхів, який вирізняється високим вмістом лютеїну - пігменту з групи каротиноїдів (ксантофілів), який має надзвичайно важливе значення для здоров'я очей. Лютеїн накопичується в макулярній області сітківки - центральній частині, яка відповідає за чіткий зір та захист очей від впливу шкідливого синього світла. Його здатність проникати через гематоенцефалічний бар’єр робить цей пігмент ключовим елементом у підтримці здоров’я не лише очей, а й мозку.

Лютеїн у фісташках та його біодоступність

Хоча основними джерелами лютеїну є зелені листові овочі, фісташки вирізняються тим, що містять цей пігмент у високодоступній формі. Завдяки наявності в складі корисних жирів - переважно моно- та поліненасичених - лютеїн у фісташках краще засвоюється організмом. Це робить їх ідеальним доповненням до раціону для людей, які прагнуть підтримати здоров'я очей.

Результати досліджень, проведених у Медичному центрі при Університеті Тафтса, які були опубліковані 17 жовтня 2024 року в журналі Journal of Nutrition, свідчать, що регулярне вживання фісташок має вагомі переваги для здоров'я очей. Учасники дослідження, які протягом 12 тижнів щодня з’їдали 57 грамів фісташок, демонстрували значне підвищення оптичної щільності макулярного пігменту. Також було зафіксовано зростання рівня лютеїну у плазмі крові майже вдвічі.

Фісташки для здоров'я очей та мозку

Регулярне споживання фісташок може стати простим і смачним способом захистити зір, особливо для літніх людей, у яких підвищений ризик вікових захворювань очей. Лише жменя фісташок у щоденному раціоні здатна суттєво підвищити споживання лютеїну, що має вирішальне значення для збереження здоров’я очей.

Крім того, лютеїн, що міститься у фісташках, позитивно впливає на мозок. Завдяки здатності проникати через гематоенцефалічний бар’єр, він накопичується в мозку, де допомагає знижувати окислювальний стрес і запалення. Це сприяє підтримці когнітивних функцій, таких як пам’ять та швидкість обробки інформації. Дослідження показують, що вищий рівень лютеїну пов'язаний із кращими когнітивними показниками, що робить фісташки важливим елементом у раціоні для підтримки здорового старіння.

Важливі застереження щодо споживання фісташок

Однак варто пам’ятати, що популярними є солоні фісташки, які містять велику кількість солі. Надмірне споживання солі може призводити до підвищення артеріального тиску та інших проблем зі здоров’ям. Тому для максимального оздоровчого ефекту рекомендовано обирати несолоні або мінімально оброблені фісташки.

Фісташки - це не лише смачний і поживний перекус, але й важливе джерело лютеїну, необхідного для здоров’я очей і мозку. Додавши їх до свого раціону, можна значно покращити загальний стан організму та запобігти віковим змінам. Вони особливо корисні для літніх людей, але їхні переваги для зору, мозку та загального самопочуття роблять фісташки цінним продуктом для всіх вікових груп.