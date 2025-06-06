Цей оселедець нізащо не можна купувати в магазині навіть зі знижкою

Який оселедець краще не купувати та чому

Занадто яскравий колір

Вас має насторожити, якщо риба має неприродно блискучу або жовтувату шкірку. Такий оселедець може бути оброблений хімікатами або вже зіпсований. Натуральна риба має сірий або сріблястий відтінок, без плям.

Різкий запах

Оселедець повинен пахнути рибою, а не аміаком або оцтом. Наявність різкого, "хімічного" аромату - це дуже тривожний сигнал.

Роздута упаковка

Якщо вакуумна упаковка ніби "роздута" - це може свідчити про розвиток бактерій усередині. Таку рибу купувати категорично не можна.

Осад у маринаді

Якщо ви купуєте оселедець у банці або пластиковому контейнері, то зверніть увагу на рідину. Каламутність, осад або піна - це ознаки псування.

Невідомий виробник

Часто на полицях можна знайти рибу без чітких маркувань або з етикетками, надрукованими з помилками. Це може бути фальсифікат. Віддавайте перевагу перевіреним брендам і уважно читайте склад.

Чим загрожує несвіжа риба

Медики застерігають, що вживання зіпсованого оселедця може викликати харчове отруєння, сальмонельоз, а в деяких випадках - паразитарні інфекції. Особливо обережними слід бути дітям, літнім людям та вагітним.

Щоб уберегти себе та близьких, купуйте оселедець тільки в перевірених магазинах, не нехтуйте строком придатності й довіряйте власним відчуттям. Якщо щось викликає підозру, краще не купуйте!