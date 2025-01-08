Цей новий тренд краси зробить пружною шкіру та зміцнить імунну систему

Лімфатичний масаж - це терапевтична техніка, яка останнім часом набула популярності, особливо в сфері оздоровлення та естетики. Цей вид масажу спрямований на лімфатичну систему, яка є важливою частиною імунної системи та відіграє важливу роль у виведенні токсинів з організму.

Як робиться цей масаж, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Як проводиться лімфатичний масаж?

Лімфатичний масаж виконується м’якими, ритмічними рухами руками досвіченого терапевта.

Ось кілька ключових моментів про те, як це виконується:

М’які рухи

Техніки легкого тиску та кругові рухи використовуються для стимуляції лімфатичних вузлів і полегшення дренажу.

Конкретна послідовність

Терапевт дотримується певної послідовності, починаючи з областей, де є більше лімфатичних вузлів (таких як шия, пахви та пах), перш ніж переходити до інших частин тіла.

Тривалість

Типовий сеанс може тривати від 30 хвилин до години, залежно від індивідуальних потреб.

В чому користь лімфатичного масажу

Покращення лімфообігу

Лімфатичний масаж допомагає покращити циркуляцію лімфи, що сприяє виведенню токсинів і шлаків з організму. Це може бути особливо корисним після операції або травми.

Підтягнута шкіра

Стимулюючи кровообіг і покращуючи оксигенацію тканин, лімфатичний масаж може сприяти підтягненню та підтягненню шкіри. Це також може допомогти зменшити появу целюліту, сприяючи кращому дренажу рідини.

Зміцнення імунної системи

Здорова лімфатична система необхідна для сильної імунної системи. Полегшуючи дренаж токсинів і покращуючи циркуляцію лейкоцитів, лімфатичний масаж може допомогти зміцнити природний захист організму.

Зменшення стресу та занепокоєння

Окрім фізичних переваг, лімфатичний масаж також має розслаблюючий ефект, який може допомогти зменшити рівень стресу та занепокоєння, сприяючи загальному відчуттю благополуччя.

Зняття набряку

Особливо ефективний для людей, які страждають від набряку (набряку) внаслідок затримки рідини або певних захворювань, оскільки допомагає відводити надлишок рідини, накопиченої в тканинах.

Хоча лімфатичний масаж має численні переваги, не кожен є ідеальним кандидатом для цієї терапії. Тим, хто має певні захворювання (наприклад, гострі інфекції або проблеми з серцем), слід проконсультуватися з фахівцем, перш ніж отримати цей тип лікування.