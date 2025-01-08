Этот новый тренд красоты сделает упругой кожу и укрепит иммунную систему
Лимфатический массаж - это терапевтическая техника, которая в последнее время приобрела популярность, особенно в сфере оздоровления и эстетики. Этот вид массажа направлен на лимфатическую систему, которая является важной частью иммунной системы и играет важную роль в выведении токсинов из организма.
Как делается этот массаж, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Как проводится лимфатический массаж?
Лимфатический массаж выполняется мягкими, ритмичными движениями руками опытного терапевта.
Вот несколько ключевых моментов о том, как это выполняется:
Мягкие движения
Техники легкого давления и круговые движения используются для стимуляции лимфатических узлов и облегчения дренажа.
Конкретная последовательность
Терапевт придерживается определенной последовательности, начиная с областей, где есть больше лимфатических узлов (таких как шея, подмышки и пах), прежде чем переходить к другим частям тела.
Продолжительность
Типичный сеанс может длиться от 30 минут до часа, в зависимости от индивидуальных потребностей.
В чем польза лимфатического массажа
Улучшение лимфообращения
Лимфатический массаж помогает улучшить циркуляцию лимфы, что способствует выведению токсинов и шлаков из организма. Это может быть особенно полезным после операции или травмы.
Подтянутая кожа
Стимулируя кровообращение и улучшая оксигенацию тканей, лимфатический массаж может способствовать подтягиванию и подтяжке кожи. Это также может помочь уменьшить появление целлюлита, способствуя лучшему дренажу жидкости.
Укрепление иммунной системы
Здоровая лимфатическая система необходима для сильной иммунной системы. Облегчая дренаж токсинов и улучшая циркуляцию лейкоцитов, лимфатический массаж может помочь укрепить естественную защиту организма.
Уменьшение стресса и беспокойства
Помимо физических преимуществ, лимфатический массаж также имеет расслабляющий эффект, который может помочь уменьшить уровень стресса и беспокойства, способствуя общему ощущению благополучия.
Снятие отека
Особенно эффективен для людей, страдающих от отека (отека) вследствие задержки жидкости или определенных заболеваний, поскольку помогает отводить избыток жидкости, накопленной в тканях.
Хотя лимфатический массаж имеет многочисленные преимущества, не каждый является идеальным кандидатом для этой терапии. Тем, кто имеет определенные заболевания (например, острые инфекции или проблемы с сердцем), следует проконсультироваться со специалистом, прежде чем получить этот тип лечения.
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