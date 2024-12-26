Косметолог розповіла, чи справді масаж обличчя здатен омолодити шкіру

Масаж обличчя часто рекламують, як дієвий метод в омолодженні шкіри. Косметолог розповіла, чи справді масаж здатен покращити стан обличчя та які є недоліки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку косметолога та дерматолога Дарії Тіщенко.

Що варто знати

За словами експерта, масаж обличчя може покращити зовнішній вигляд шкіри, але не варто очікувати, що він зробить вас схожими на голівудську зірку.

Результат залежить від:

типу масажу

регулярності

генетики

догляду за шкірою

До основних типів масажу відносять:

лімфодренажний масаж - він стимулює відтік лімфи і допомагає зменшити набряклість

антивіковий масаж - спрямований на вироблення колагену

гуаш та роликовий масаж - покращують кровообіг і зменшують набряклість

Переваги та недоліки масажу обличчя

Косметолог зазначила, що головні переваги - це покращення кровообігу та стимуляції вироблення колагену, а також боротьба з набряклістю.

Також масаж може сприяти кращому засвоєнню доглядових засобів. Водночас неправильна техніка може призвести до подразнення шкіри та навіть появи синців.

Важливо пам'ятати, що результати від процедури тимчасові і потребують регулярності для досягнення видимого ефекту.

Масаж для обличчя - це хороший спосіб догляду за шкірою, але точно не панацея.