Цей нічний перекус не дасть вам погладшати та не підвищить рівень цукру крові

Дієтолог із Нью-Джерсі повідомляє, що мигдаль - це найкраща нічна закуска, яка не підвищить рівень цукру в крові, основного джерела енергії для вашого організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Eating Well.

Чому мигдаль ввечері - гарна ідея?

Рослинний білок у мигдалі допомагає уповільнити травлення та забезпечує постійне вивільнення енергії протягом ночі, підтримуючи рівень цукру в крові в ідеальному діапазоні. Про це розповіла зареєстрований дієтолог Ерін Палінскі-Вейд.

Порція мигдалю в 1 унцію, тобто приблизно 23 горішки, містить 164 калорії та 6 грамів вуглеводів.

Горіхи також містять 3,5 грама клітковини, 6 грамів білка і 14 грамів жиру, включаючи 9 грамів мононенасичених жирів.

Мигдаль дуже корисний для здоров'я (Скриншот)

Чим так корисний мигдаль

Корисні мононенасичені жири в мигдалю допомагають уповільнити спорожнення шлунка для стабільнішого рівня цукру в крові та апетиту.

Горіхи також багаті клітковиною, яка допомагає уповільнити всмоктування цукру в кров, і мінералами, такими як магній, який допомагає збалансувати рівень цукру в крові.

Дослідження 2023 року показало, що перекушування жменею мигдалю за 30 хвилин до їжі покращує контроль рівня цукру в крові у людей із вищим за норму рівнем.

Зазначимо, що, наприклад, близько 60% дорослих американців зізнаються, що перекушують після 20:00, згідно з опитуванням 2021 року, проведеного Міжнародною радою з харчової інформації.