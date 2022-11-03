Цей недорогий засіб зробить ваші губи м'якими: є на кожній кухні

Шкіра губ потребує зволоження та догляду не менше, ніж шкіра обличчя. Як зробити так, щоб ця частина вашого обличчя пом'якшала і виглядала шикарно?

Як зволожити губи

Чарльз розповів своїй багатомільйонній аудиторії, що треба робити, щоб губи не тріскались. З його слів, цей недорогий засіб він використовує все життя. Він зволожує губи і став щоденним ритуалом для догляду за собою. Йдеться про оливкову олію.

Чарльз повідомив, що він використовує звичайну оливкову олію вранці та ввечері, щоб його губи виглядали зволоженими.

"Після того, як я вмиваюся щоранку та ввечері, я наношу оливкову олію. Якщо мої губи тріскаються, я додаю трохи солі або цукру в оливкову олію, скрабую, протираю", - поділився секретом блогер.

Для цього не потрібно купувати супердорогий продукт, достатньо класичної оливкової олії для приготування їжі.

Вам знадобиться лише крапля продукту. Розподіліть її на губах і далі займайтеся своїми справами.

Для довідки

За даними Міжнародної ради з оливок, оливкова олія містить багато вітамінів, у тому числі А, D і К, а також вітамін Е.

"Оливкова олія є відмінним зволожуючим засобом для шкіри, особливо при нанесенні на вологу шкіру, коли пори відкриті, і може діяти як другий шкірний бар'єр для сухої, потрісканої шкіри взимку", - розповів один з експертів.

До речі, високий відсоток інгредієнта під назвою сквален має антиоксидантні властивості, а використання мила з оливковою олією може навіть допомогти тим, хто бореться з прищами.