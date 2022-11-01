Як зробити бальзам для губ у домашніх умовах: прості рецепти

Кожній дівчині хочеться мати ніжні та доглянуті губи, які хочеться цілувати. Однак часто магазинні бальзами навпаки пересушують губи та роблять їх непривабливими.

Styler зібрав прості рецепти бальзамів для губ у домашніх умовах із натуральними складниками. Ваші губи будуть сяяти!

Бальзам з ефірних олій

На відміну від покупної гігієнічки в домашньому бальзамі можна використовувати натуральні олії. Вони будуть живити шкіру губ.

У природному вигляді ефірні олії розтікаються, тому за основу бальзаму краще використовувати бджолиний віск. Він виступає в ролі загусника, який також містить поживні речовини.

Щоб приготувати бальзам вдома, візьміть:

одну чайну ложку подрібненого бджолиного воску

півтори чайної ложки оливкової олії

півтори чайної ложки олії виноградних кісточок

одну чайну ложку касторової олії

дві краплі ефірної олії іланг-іланг

На водяній бані розтопіть віск. Додайте ефірні олії, розтопіть їх та перемішайте. Зніміть масу з вогню, трохи остудіть. Тут можна додати ефірну олію для запаху.

Поки бальзам рідкий, розлийте в зручну місткість. Воскова маса швидко застигає, але якщо бальзам вийшов дуже твердий або м'який, його можна повторно розтопити на водяній бані.

Зробити бальзам для губ вдома можна без зайвих зусиль (фото: pixabay.com)

Зволожувальний бальзам для губ з журавлини

Вам потрібно:

Журавлина - 10 ягід

Мед - одна чайна ложка

Мигдалеве масло - одна чайна ложка

Олійний розчин вітаміну Е - одна чайна ложка

Бджолиний віск - п'ять грамів

Спочатку потрібно ретельно розтерти ягоди журавлини з медом та мигдальним маслом. Суміш потрібно трохи розігріти, а потім процідити, щоб позбавитися шкірок ягід.

Одночасно розігрійте на водяній бані віск, додайте екстракт ягід і вітамін Е. Ваш бальзам готовий!

Зимовий бальзам для губ

Цей рецепт чудово захистить губи від холоду та вітру, захистить від висихання та розтріскування шкіри.

Список інгредієнтів:

Бджолиний віск - одна чайна ложка

Олія жожоба - п'ять чайних ложок

Гліцерин - одна чайна ложка

Ефірна олія мандарину - сім крапель

Розігрійте віск на водяній бані. Додайте олію жожоба та мандарину, потім додайте гліцерин. Коли вся суміш розтане і стане однорідною, знімайте її з плити та відразу розливайте в посудини, якими будете користуватися.