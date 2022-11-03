Это недорогое средство сделает ваши губы мягкими: есть на каждой кухне

Кожа губ нуждается в увлажнении и уходе не менее, чем кожа лица. Как сделать так, чтобы эта часть вашего лица была смягчилась и выглядела шикарно?

Как увлажнить губы

Чарльз рассказал своей многомилионной аудитории, что нужно делать, чтобы губы не трескались. По его словам, это недорогое средство он использует всю жизнь. Оно увлажняет губы и стало ежедневным ритуалом по уходу за собой. Речь идет об оливковом масле.

Чарльз сообщил что он использует обычное оливковое масло утром и вечером, чтобы его губы выглядели увлажненными.

"После того, как я умываюсь каждое утро и вечером, я наношу оливковое масло. Если мои губы трескаются, я добавляю немного соли или сахара в оливковое масло, скрабирую, протираю", - поделился секретом блогер.

Для этого не нужно покупать супердорогой продукт, достаточно классического оливкового масла для готовки еды.

Вам понадобится всего капля продукта. Распределите ее на губах и дальше занимайтесь своими делами.

Для справки

По данным Международного совета по оливкам, оливковое масло содержит много витаминов, в том числе А, D и К, а также витамин Е.

"Оливковое масло является отличным увлажняющим средством для кожи, особенно при нанесении на влажную кожу, когда поры открыты, и может действовать как второй кожный барьер для сухой, потрескавшейся кожи зимой", - рассказал один из экспертов.

Кстати, высокий процент ингредиента под названием сквален обладает антиоксидантными свойствами, а использование мыла с оливковым маслом может даже помочь тем, кто борется с прыщами.