Это недорогое средство сделает ваши губы мягкими: есть на каждой кухне
Кожа губ нуждается в увлажнении и уходе не менее, чем кожа лица. Как сделать так, чтобы эта часть вашего лица была смягчилась и выглядела шикарно?
Простым лайфхаком поделился в TikTok бьюти-блогер Чарльз Гросс.
Как увлажнить губы
Чарльз рассказал своей многомилионной аудитории, что нужно делать, чтобы губы не трескались. По его словам, это недорогое средство он использует всю жизнь. Оно увлажняет губы и стало ежедневным ритуалом по уходу за собой. Речь идет об оливковом масле.
Чарльз сообщил что он использует обычное оливковое масло утром и вечером, чтобы его губы выглядели увлажненными.
"После того, как я умываюсь каждое утро и вечером, я наношу оливковое масло. Если мои губы трескаются, я добавляю немного соли или сахара в оливковое масло, скрабирую, протираю", - поделился секретом блогер.
Для этого не нужно покупать супердорогой продукт, достаточно классического оливкового масла для готовки еды.
Вам понадобится всего капля продукта. Распределите ее на губах и дальше занимайтесь своими делами.
Для справки
По данным Международного совета по оливкам, оливковое масло содержит много витаминов, в том числе А, D и К, а также витамин Е.
"Оливковое масло является отличным увлажняющим средством для кожи, особенно при нанесении на влажную кожу, когда поры открыты, и может действовать как второй кожный барьер для сухой, потрескавшейся кожи зимой", - рассказал один из экспертов.
Кстати, высокий процент ингредиента под названием сквален обладает антиоксидантными свойствами, а использование мыла с оливковым маслом может даже помочь тем, кто борется с прыщами.
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