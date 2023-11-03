Цей натуральний засіб повинен бути у кожній аптечці: допоможе при кишкових інфекціях

Існує ефективний і простий, багатьма забутий засіб при кишкових інфекціях - сушені гранатові кірки. Майже всі викидають їх після вживання зерняток, але виявляється можна використовувати з користю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост нутриціолога Віри Курин в Instagram .

Чим корисні

Нутриціолог рекомендує їх тримати в кожній домашній аптечці - обовʼязково брати собою на море та у будь-які поїздки.

За матеріалами, опрацьованими експертом, водний настій гранатових кірок може поставити вас на ноги вже за 5 годин.

"Ефективно допомагають при холері, дизентерії, сальмонельозі, коліті, дисбактеріозі", - йдеться у повідомленні.

Однак, важливо пам'ятати, що ситуації бувають дуже різні, а в історії з дітьми дуже важливо обговорювати стратегію лікування з лікарем.

Віра Курин зазначила, що згідно з практичним досвідом, кірки граната дійсно ефективно працюють і мають бути в кожному будинку.

Кірки граната містить: вітамін С, група B, РР, каротин, мікроелементи (кальцій, калій, фосфор, залізо, йод), алкалоїди та антиоксиданти, поліфеноли та дубильні речовини.

Ефект вживання: протизапальний, протимікробний, антисептичний.

Варто звернути увагу, якщо ви заготовляєте шкірки граната для лікування, треба видаляти хвостики й перегородки. Сушити шкірки потрібно приблизно 7-10 днів у затемненому, добре провітрюваному приміщенні.

Користь для рослин

З кірок граната можна приготувати натуральне добриво, багате на фітонциди, мінеральні речовини, які допоможуть убити бактерії та інфекції. Особливо ефективним таке підживлення буде для спатіфілума, пеларгонії та кімнатних фіалок.

Потрібно взяти шкірки з одного граната, порізати їх на дрібні шматочки, а потім залити одним літром гарячої води. Залиште настоюватися кілька днів.

Таке добриво потрібно підливати під корінь квітки, а якщо ви хочете ним обприскати рослину, то спочатку розведіть розчин у холодній воді (пропорції 1:1).