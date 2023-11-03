Это натуральное средство должно быть в каждой аптечке: поможет при кишечных инфекциях
Существует эффективное и простое, многими забытое средство при кишечных инфекциях - сушеные гранатовые шкурки. Почти все выбрасывают их после употребления зернышек, но оказывается, можно использовать с пользой.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост нутрициолога Веры Курин в Instagram.
Чем полезны
Нутрициолог рекомендует их держать в каждой домашней аптечке - обязательно брать собой на море и любые поездки.
По материалам, обработанным экспертом, водный настой гранатовых шкурок может поставить вас на ноги уже через 5 часов.
"Эффективно помогают при холере, дизентерии, сальмонеллезе, колите, дисбактериозе", - говорится в сообщении.
Однако важно помнить, что ситуации бывают очень разные, а в истории с детьми очень важно обсуждать стратегию лечения с врачом.
Вера Курин отметила, что согласно практическому опыту, шкурки граната действительно эффективно работают и должны быть в каждом доме.
Шкурки граната содержат: витамин С, группа B, РР, каротин, микроэлементы (кальций, калий, фосфор, железо, йод), алкалоиды и антиоксиданты, полифенолы и дубильные вещества.
Эффект употребления: противовоспалительный, противомикробный, антисептический.
Следует обратить внимание, если вы заготавливаете кожуры граната для лечения, нужно удалять хвостики и перегородки. Сушить кожуру нужно примерно 7-10 дней в затемненном, хорошо проветриваемом помещении.
Польза для растений
Из шкурок граната можно приготовить натуральное удобрение, богатое фитонцидами, минеральными веществами, которые помогут убить бактерии и инфекции. Особенно эффективна такая подкормка для спатифиллума, пеларгонии и комнатных фиалок.
Нужно взять шкурки из одного граната, порезать их на мелкие кусочки, а затем залить одним литром горячей воды. Оставьте настаиваться несколько дней.
Такое удобрение нужно подливать под корень цветка, а если вы хотите им опрыскать растение, сначала разведите раствор в холодной воде (пропорции 1:1).
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