Чистимо гранат без бризок та брудних рук: зернятка випадуть самі

Очищення граната часто залишає багато бризок навколо, а руки стають брудними та липкими. Але є кілька способів, як уникнути таких неприємностей.

Про спосіб, який допоможе швидко розібрати гранат, читайте нижче в матеріалі Styler.

Інструкція з очищення

Акуратно зріжте верхню частину по колу – ту, де у фрукта хвостик. Намагайтеся не зачепити зернятка, щоб уникати витікання соку.

Виріжте внутрішню білу частину.

Усередині ви побачите, що гранат складається із п'яти секцій, розділених перетинками. Зробіть по цих перетинках надрізи.

Розкрийте по них гранат і зерна легко відійдуть від перетинок.

Можна зробити простіше. Перевернути вже розкритий гранат над мискою і постукати по ньому рукояткою ножа. Зерна почнуть випадати у посуд.

Далі вам залишиться тільки насолоджуватися зернятками, отримуючи заряд вітамінів та мікроелементів, якими дуже багатий цей фрукт.

Гранат можна їсти не всім, він протипоказаний: