Цей народний метод зниження тиску може серйозно нашкодити організму

Чому цей метод шкідливий

Це один із доволі поширених методів боротьби з високим тиском.

У нашому суспільстві досі панує думка, що високий тиск час від часу - це щось дуже поширене, а тому - не потребує особливої уваги.

Особливо коли під рукою є "перевірені" роками народні методи, пігулки, які приймає бабуся, і їй це допомагає, сімейна історія. Проте варто пам’ятати, що підвищення тиску, а надто регулярне - це серйозний медичний стан, який може перерости в критичні проблеми зі сторони серця та судин, якщо ставитись до цього з недбальством.

Важливо знати, що під час парення ніг периферичні дрібні судини розширюються, а артеріальний тиск тимчасово знижується. Одна справа таким чином знімати набряк носа при ГРВІ, а інша - впливати на серйозні кардіологічні стани.

Тому дозувати такий вплив не вийде, а сам він навряд довго протримається.

У сучасній медицині є безпечніші та набагато ефективніші методи. А знімаючи симптоми на деякий час паренням ніг, можна лише запустити проблему.

Які методи допоможуть

Кардіолог Ілона Бегларян розповіла, що зараз доступний міжнародний досвід, наявні препарати, які можна підібрати індивідуально за кардіологічними параметрами пацієнта: артеріальним тиском, частотою скорочень та ритмом серця, показниками ЕКГ та Ехо-КГ та іншими специфічними дослідженнями.

Варто пам'ятати, що немає магічної пігулки від гіпертензії. У деяких випадках ефективнішим за ліки може бути зміна стилю життя.

Наприклад, корекція раціону та підвищення фізичної активності можуть допомогти знизити тиск вже за кілька тижнів. Іноді може знадобитись і більше часу. Головне - не ігноруй проблему та вчасно звертайся по кваліфіковану допомогу, аби запобігти серйозним наслідкам.

Норма показників тиску

Згідно з медичними настановами існують такі показники тиску:

130-139 і/чи 85-89 - це так званий високий нормальний тиск

140-159 і/чи 90-99 - це гіпертензія першого ступеню

160-179 і вище та/чи 100-109 і вище - гіпертензія другого ступеню

низький тиск - це все, що нижче 90/60

Людина може постійно мати такий "ненормальний" тиск і при цьому не відчувати дискомфорту. Може відчувати лише наслідки різких перепадів тиску, що стаються укупі з іншими процесами. Може підвищуватися серцебиття, зменшуватись кровотоку через травну систему, підвищуватись тиск і рівень глюкози в крові, можливий спазм м'язів шиї і плечей.