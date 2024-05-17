Цей народний метод зниження тиску може серйозно нашкодити організму

Досить поширений метод боротьби з високим тиском - парити ноги. Як виявилось, такий спосіб може сильно нашкодити людині.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Тelegram-сторінку медичної спільноти "Бережи себе".
Це один із доволі поширених методів боротьби з високим тиском.
У нашому суспільстві досі панує думка, що високий тиск час від часу - це щось дуже поширене, а тому - не потребує особливої уваги.
Особливо коли під рукою є "перевірені" роками народні методи, пігулки, які приймає бабуся, і їй це допомагає, сімейна історія. Проте варто пам’ятати, що підвищення тиску, а надто регулярне - це серйозний медичний стан, який може перерости в критичні проблеми зі сторони серця та судин, якщо ставитись до цього з недбальством.
Важливо знати, що під час парення ніг периферичні дрібні судини розширюються, а артеріальний тиск тимчасово знижується. Одна справа таким чином знімати набряк носа при ГРВІ, а інша - впливати на серйозні кардіологічні стани.
Тому дозувати такий вплив не вийде, а сам він навряд довго протримається.
У сучасній медицині є безпечніші та набагато ефективніші методи. А знімаючи симптоми на деякий час паренням ніг, можна лише запустити проблему.
Кардіолог Ілона Бегларян розповіла, що зараз доступний міжнародний досвід, наявні препарати, які можна підібрати індивідуально за кардіологічними параметрами пацієнта: артеріальним тиском, частотою скорочень та ритмом серця, показниками ЕКГ та Ехо-КГ та іншими специфічними дослідженнями.
Варто пам'ятати, що немає магічної пігулки від гіпертензії. У деяких випадках ефективнішим за ліки може бути зміна стилю життя.
Наприклад, корекція раціону та підвищення фізичної активності можуть допомогти знизити тиск вже за кілька тижнів. Іноді може знадобитись і більше часу. Головне - не ігноруй проблему та вчасно звертайся по кваліфіковану допомогу, аби запобігти серйозним наслідкам.
Згідно з медичними настановами існують такі показники тиску:
Людина може постійно мати такий "ненормальний" тиск і при цьому не відчувати дискомфорту. Може відчувати лише наслідки різких перепадів тиску, що стаються укупі з іншими процесами. Може підвищуватися серцебиття, зменшуватись кровотоку через травну систему, підвищуватись тиск і рівень глюкози в крові, можливий спазм м'язів шиї і плечей.
Раніше кардіолог розповідала, що здорові люди повинні робити раз на місяць.
Також ми писали, чому підвищується або знижується тиск та які фактори на це впливають.