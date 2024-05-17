Этот народный метод снижения давления может серьезно навредить организму

Почему этот метод вреден

Это один из достаточно распространенных методов борьбы с высоким давлением.

В нашем обществе до сих пор царит мысль, что высокое давление время от времени - это что-то очень распространенное, а потому - не требует особого внимания.

Особенно когда под рукой есть "проверенные" годами народные методы, пилюли, которые принимает бабушка, и ей это помогает, семейная история. Однако следует помнить, что повышение давления, особенно регулярное - это серьезное медицинское состояние, которое может перерасти в критические проблемы со стороны сердца и сосудов, если относиться к этому с небрежностью.

Важно знать, что во время парения ног мелкие периферические сосуды расширяются, а артериальное давление временно снижается. Одно дело таким образом снимать отек носа при ОРВИ, а другое - влиять на серьезные кардиологические состояния.

Потому дозировать такое влияние не получится, а сам он вряд ли долго продержится.

В современной медицине есть более безопасные и более эффективные методы. А снимая симптомы на время парением ног, можно только запустить проблему.

Какие методы помогут

Кардиолог Илона Бегларян рассказала, что сейчас доступен международный опыт, имеющиеся препараты, которые можно подобрать индивидуально по кардиологическим параметрам пациента: артериальному давлению, частоте сокращений и ритму сердца, показателям ЭКГ и Эхо-КГ и другим специфическим исследованиям.

Следует помнить, что нет магической пилюли от гипертензии. В некоторых случаях эффективнее лекарств может быть изменение стиля жизни.

Например, коррекция рациона и повышение физической активности могут помочь снизить давление уже через несколько недель. Иногда может потребоваться больше времени. Главное - не игнорируй проблему и вовремя обращайся за квалифицированной помощью, чтобы предотвратить серьезные последствия.

Норма показателей давления

Согласно медицинским установкам существуют следующие показатели давления:

130-139 и/или 85-89 - это так называемое высокое нормальное давление

140-159 и/или 90-99 - это гипертензия первой степени

160-179 и выше и/или 100-109 и выше - гипертензия второй степени

низкое давление - это все, что ниже 90/60

Человек может постоянно испытывать такое "ненормальное" давление и при этом не испытывать дискомфорта. Может ощущать только последствия резких перепадов давления, которые происходят вместе с другими процессами. Может повышаться сердцебиение, уменьшаться кровоток через пищеварительную систему, повышаться давление и уровень глюкозы в крови, возможен спазм мышц шеи и плеч.