Этот народный метод снижения давления может серьезно навредить организму

Достаточно распространенный метод борьбы с высоким давлением - парить ноги. Как оказалось, такой способ может сильно навредить человеку.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Тelegram-страницу медицинского сообщества "Бережи себе".
Это один из достаточно распространенных методов борьбы с высоким давлением.
В нашем обществе до сих пор царит мысль, что высокое давление время от времени - это что-то очень распространенное, а потому - не требует особого внимания.
Особенно когда под рукой есть "проверенные" годами народные методы, пилюли, которые принимает бабушка, и ей это помогает, семейная история. Однако следует помнить, что повышение давления, особенно регулярное - это серьезное медицинское состояние, которое может перерасти в критические проблемы со стороны сердца и сосудов, если относиться к этому с небрежностью.
Важно знать, что во время парения ног мелкие периферические сосуды расширяются, а артериальное давление временно снижается. Одно дело таким образом снимать отек носа при ОРВИ, а другое - влиять на серьезные кардиологические состояния.
Потому дозировать такое влияние не получится, а сам он вряд ли долго продержится.
В современной медицине есть более безопасные и более эффективные методы. А снимая симптомы на время парением ног, можно только запустить проблему.
Кардиолог Илона Бегларян рассказала, что сейчас доступен международный опыт, имеющиеся препараты, которые можно подобрать индивидуально по кардиологическим параметрам пациента: артериальному давлению, частоте сокращений и ритму сердца, показателям ЭКГ и Эхо-КГ и другим специфическим исследованиям.
Следует помнить, что нет магической пилюли от гипертензии. В некоторых случаях эффективнее лекарств может быть изменение стиля жизни.
Например, коррекция рациона и повышение физической активности могут помочь снизить давление уже через несколько недель. Иногда может потребоваться больше времени. Главное - не игнорируй проблему и вовремя обращайся за квалифицированной помощью, чтобы предотвратить серьезные последствия.
Согласно медицинским установкам существуют следующие показатели давления:
Человек может постоянно испытывать такое "ненормальное" давление и при этом не испытывать дискомфорта. Может ощущать только последствия резких перепадов давления, которые происходят вместе с другими процессами. Может повышаться сердцебиение, уменьшаться кровоток через пищеварительную систему, повышаться давление и уровень глюкозы в крови, возможен спазм мышц шеи и плеч.
Ранее кардиолог рассказывала, что здоровые люди должны делать раз в месяц.
Также мы писали, почему повышается или снижается давление, и какие факторы на это влияют.