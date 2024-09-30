ua en ru
Пн, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Цей "молодильний" суп допоможе скинути 10 років за місяць

Понеділок 30 вересня 2024 11:04
UA EN RU
Цей "молодильний" суп допоможе скинути 10 років за місяць Фото: Який суп омолодить організм (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Вживання супу не тільки допомогає роботі шлунка, а ще й може омолодити ваш організм.

Яку саме першу страву треба їсти для молодості - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Який суп омолодить ваш організм

Суп, приготований на бульйоні з м'ясних кісток, є надзвичайно корисним, смачним і поживним. Він сприяє зміцненню імунітету, омолодженню організму, зміцненню кісток і сполучних тканин, покращує еластичність шкіри та робить волосся міцним і блискучим. Це відбувається завдяки наявності в бульйоні колагену — надзвичайно важливої для організму речовини.

Що таке колаген і яку роль він відіграє в організмі

Колаген - це один із найважливіших білків для нашого організму. Він слугує будівельним матеріалом для м'язів, кісток, сполучних тканин, шкіри, волосся, сухожиль і зв'язок. Колаген також міститься в рогівці ока, зубах і кровоносних судинах, що робить його важливим для підтримки здоров'я майже всіх систем організму. З віком його вироблення сповільнюється, що призводить до ламкості кісток, випадіння волосся та появи зморшок. Цей процес починається після 40 років, а до 60 років вироблення колагену майже повністю припиняється.

Фактори, що сприяють зменшенню колагену:

  • гормональні зміни;
  • вплив сонця без захисту від УФ-променів;
  • підвищений рівень цукру та надлишок солі;
  • шкідливі звички;
  • постійний стрес і перевтома.

Користь бульйону на кістках для здоров'я

Колагеновий бульйон на кістках є не лише смачним, але й ефективним засобом для боротьби з наслідками старіння, викликаними зменшенням вироблення білка. Такий суп допомагає уповільнити старіння, розгладити зморшки, а також зміцнити кістки, м'язи, зуби, волосся та шкіру.

Цей &quot;молодильний&quot; суп допоможе скинути 10 років за місяцьСуп на кісточках омолодить ваш організм (cooking.com)

Корисні сполуки та мінерали в бульйоні:

  • Глютамін - покращує еластичність і рухливість суглобів.
  • Гіалуронова кислота - сприяє здоров'ю шкіри, покращує рухливість суглобів, зменшує біль і набряки.
  • Сірка, кальцій і фосфор - важливі мінерали, які зміцнюють тканини організму.

Регулярне вживання супу на кістковому бульйоні особливо корисне для людей зрілого віку, допомагаючи їм зберігати молодість і здоров'я. Такий бульйон зміцнює кістки й суглоби, підвищує еластичність судин, шкіри й волосся, зменшує набряки та захищає від вірусних захворювань.

Читайте також, які норми Омега-3 та Омега-6 для здорового організму.

Раніше ми писали, що дієтолог розповів всю правду про макарони та схуднення.

В матеріалі використані джерела з Przyslijprzepis та Eat this, not that.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Здорова їжа Здоров'я
NEWS
Росія вночі запустила більше 70 дронів та декілька ракет: скільки збила ППО
Росія вночі запустила більше 70 дронів та декілька ракет: скільки збила ППО