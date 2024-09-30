Цей "молодильний" суп допоможе скинути 10 років за місяць
Вживання супу не тільки допомогає роботі шлунка, а ще й може омолодити ваш організм.
Яку саме першу страву треба їсти для молодості - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Який суп омолодить ваш організм
Суп, приготований на бульйоні з м'ясних кісток, є надзвичайно корисним, смачним і поживним. Він сприяє зміцненню імунітету, омолодженню організму, зміцненню кісток і сполучних тканин, покращує еластичність шкіри та робить волосся міцним і блискучим. Це відбувається завдяки наявності в бульйоні колагену — надзвичайно важливої для організму речовини.
Що таке колаген і яку роль він відіграє в організмі
Колаген - це один із найважливіших білків для нашого організму. Він слугує будівельним матеріалом для м'язів, кісток, сполучних тканин, шкіри, волосся, сухожиль і зв'язок. Колаген також міститься в рогівці ока, зубах і кровоносних судинах, що робить його важливим для підтримки здоров'я майже всіх систем організму. З віком його вироблення сповільнюється, що призводить до ламкості кісток, випадіння волосся та появи зморшок. Цей процес починається після 40 років, а до 60 років вироблення колагену майже повністю припиняється.
Фактори, що сприяють зменшенню колагену:
- гормональні зміни;
- вплив сонця без захисту від УФ-променів;
- підвищений рівень цукру та надлишок солі;
- шкідливі звички;
- постійний стрес і перевтома.
Користь бульйону на кістках для здоров'я
Колагеновий бульйон на кістках є не лише смачним, але й ефективним засобом для боротьби з наслідками старіння, викликаними зменшенням вироблення білка. Такий суп допомагає уповільнити старіння, розгладити зморшки, а також зміцнити кістки, м'язи, зуби, волосся та шкіру.
Суп на кісточках омолодить ваш організм (cooking.com)
Корисні сполуки та мінерали в бульйоні:
- Глютамін - покращує еластичність і рухливість суглобів.
- Гіалуронова кислота - сприяє здоров'ю шкіри, покращує рухливість суглобів, зменшує біль і набряки.
- Сірка, кальцій і фосфор - важливі мінерали, які зміцнюють тканини організму.
Регулярне вживання супу на кістковому бульйоні особливо корисне для людей зрілого віку, допомагаючи їм зберігати молодість і здоров'я. Такий бульйон зміцнює кістки й суглоби, підвищує еластичність судин, шкіри й волосся, зменшує набряки та захищає від вірусних захворювань.
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В матеріалі використані джерела з Przyslijprzepis та Eat this, not that.
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