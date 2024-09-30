Этот "молодильный" суп поможет сбросить 10 лет за месяц

Употребление супа не только помогает работе желудка, но и может омолодить ваш организм.

Какое именно первое блюдо нужно есть для молодости – читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какой суп омолодит ваш организм

Суп, приготовленный на бульоне из мясных костей, чрезвычайно полезен, вкусен и питателен. Он способствует укреплению иммунитета, омоложению организма, укреплению костей и соединительных тканей, улучшает эластичность кожи и делает волосы крепкими и блестящими. Это происходит благодаря наличию в бульоне коллагена - чрезвычайно важного для организма вещества.

Что такое коллаген и какую роль он играет в организме.

Коллаген - это один из важнейших белков для нашего организма. Он служит строительным материалом для мышц, костей, соединительных тканей, кожи, волос, сухожилий и связок. Коллаген также содержится в роговице глаза, зубах и кровеносных сосудах, что делает его важным для поддержания здоровья почти всех систем организма. С возрастом его выработка замедляется, что приводит к ломкости костей, выпадению волос и появлению морщин. Этот процесс начинается после 40 лет, а к 60 годам выработка коллагена почти полностью прекращается.

Факторы, способствующие уменьшению коллагена:

гормональные изменения;

воздействие солнца без защиты от УФ-лучей;

повышенный уровень сахара и избыток соли;

вредные привычки;

постоянный стресс и переутомление.

Польза бульона на костях для здоровья

Коллагеновый бульон на костях является не только вкусным, но и эффективным средством для борьбы с последствиями старения, вызванными уменьшением выработки белка. Такой суп помогает замедлить старение, разгладить морщины, укрепить кости, мышцы, зубы, волосы и кожу.

Суп на косточках омолодит ваш организм (cooking.com)

Полезные соединения и минералы в бульоне:

Глютамин - улучшает эластичность и подвижность суставов.

- улучшает эластичность и подвижность суставов. Гиалуроновая кислота - способствует здоровью кожи, улучшает подвижность суставов, уменьшает боль и отеки.

- способствует здоровью кожи, улучшает подвижность суставов, уменьшает боль и отеки. Сера, кальций и фосфор - важные минералы, укрепляющие ткани организма.

Регулярное употребление супа на костном бульоне особенно полезно для людей зрелого возраста, помогая им сохранять молодость и здоровье. Такой бульон укрепляет кости и суставы, повышает упругость сосудов, кожи и волос, уменьшает отеки и защищает от вирусных заболеваний.