Этот "молодильный" суп поможет сбросить 10 лет за месяц
Употребление супа не только помогает работе желудка, но и может омолодить ваш организм.
Какое именно первое блюдо нужно есть для молодости – читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Какой суп омолодит ваш организм
Суп, приготовленный на бульоне из мясных костей, чрезвычайно полезен, вкусен и питателен. Он способствует укреплению иммунитета, омоложению организма, укреплению костей и соединительных тканей, улучшает эластичность кожи и делает волосы крепкими и блестящими. Это происходит благодаря наличию в бульоне коллагена - чрезвычайно важного для организма вещества.
Что такое коллаген и какую роль он играет в организме.
Коллаген - это один из важнейших белков для нашего организма. Он служит строительным материалом для мышц, костей, соединительных тканей, кожи, волос, сухожилий и связок. Коллаген также содержится в роговице глаза, зубах и кровеносных сосудах, что делает его важным для поддержания здоровья почти всех систем организма. С возрастом его выработка замедляется, что приводит к ломкости костей, выпадению волос и появлению морщин. Этот процесс начинается после 40 лет, а к 60 годам выработка коллагена почти полностью прекращается.
Факторы, способствующие уменьшению коллагена:
- гормональные изменения;
- воздействие солнца без защиты от УФ-лучей;
- повышенный уровень сахара и избыток соли;
- вредные привычки;
- постоянный стресс и переутомление.
Польза бульона на костях для здоровья
Коллагеновый бульон на костях является не только вкусным, но и эффективным средством для борьбы с последствиями старения, вызванными уменьшением выработки белка. Такой суп помогает замедлить старение, разгладить морщины, укрепить кости, мышцы, зубы, волосы и кожу.
Суп на косточках омолодит ваш организм (cooking.com)
Полезные соединения и минералы в бульоне:
- Глютамин - улучшает эластичность и подвижность суставов.
- Гиалуроновая кислота - способствует здоровью кожи, улучшает подвижность суставов, уменьшает боль и отеки.
- Сера, кальций и фосфор - важные минералы, укрепляющие ткани организма.
Регулярное употребление супа на костном бульоне особенно полезно для людей зрелого возраста, помогая им сохранять молодость и здоровье. Такой бульон укрепляет кости и суставы, повышает упругость сосудов, кожи и волос, уменьшает отеки и защищает от вирусных заболеваний.
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В материале использованы источники из Przyslijprzepis и Eat this, no that.
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