Цей майонез можна їсти в піст: шеф-кухар поділився найсмачнішим рецептом
Фото: Рецепт пісного майонезу від кулінару (flickr.com)
Нині православні християни мають Великий піст, який триватиме до Великодня. У цей час хочеться побалувати себе смачною їжею, без вмісту тваринних жирів. І якщо ви не можете прожити без майонезу навіть у піст, для вас є вихід.
Рецептом соусу поділився шеф-кухар Анатолій Добровольський на своїй сторінці у Instagram.
Для пісного майонезу візьміть:
- Рідина з консервованого горошку.
- Цукор 1 ст. ложка
- сіль 1 чайна ложка
- Сік із лимона 1 ст. ложка
- Оцет яблучний 1 чайна ложка
- Можна додати гірчицю та перець.
- Соняшникова олія.
Покроковий рецепт приготування
Злийте рідину від консервованого горошку в миску блендера. Додайте цукор, трохи солі, сік лимона та краплю яблучного оцту. Також тонкою струйкою додайте масло. Консистенцію доводьте кількістю соняшникової олії. Смачного!
Читайте також, рецепт лінивих вареників зі смаком дитинства.
Як ми раніше писали, Клопотенко представив рецепт найсмачніших цукерок, які набагато корисніші за магазинні.