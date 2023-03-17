Ліниві вареники зі смаком дитинства: відомий кухар дав рецепт страви на сніданок
Сніданок - один із головних прийомів їжі. Спробуйте приготувати найсмачніші ліниві вареники зі смаком з дитинства.
Рецептом страви поділився у Instagram кулінар та ресторатор Володимир Ярославський.
Для приготування на 4 порції вам знадобляться
- 450 г віджатого кисломолочного сиру 9%
- 100 г борошна
- 1 маленьке яйце 40 г
- 15 г цукру
- 5 г ванільного цукру
Покроковий рецепт приготування
Ярославський зазначає, що 2 головні секрети лінивих вареників - це знайти хороший сир і добре віджати його. Вибирайте смачний, не кислий та добре віджимайте.
У віджатий сир додайте яйце, цукор і добре перемішайте вилкою, а насамкінець всипте борошно. Сформуйте кульки, відваріть вареники в підсоленій воді і потім приготуйте соус.
- На 1 порцію:
- 75 г апельсинового соку
- 15 г цукру
- 25 г вершкового масла
- можна додати цедру
Сік доведіть до кипіння з цукром і приправте вершковим маслом.
Додайте в соус відварені вареники і трохи протушкуйте. Подавайте зі сметаною, частиною невіджатого сиру та ягодами чи сухофруктами.
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