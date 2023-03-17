ua ru
Пт, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ліниві вареники зі смаком дитинства: відомий кухар дав рецепт страви на сніданок

Новость на русском →
П'ятниця 17 березня 2023 08:30
Ліниві вареники зі смаком дитинства: відомий кухар дав рецепт страви на сніданок Рецепт лінивих вареників (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Сніданок - один із головних прийомів їжі. Спробуйте приготувати найсмачніші ліниві вареники зі смаком з дитинства.

Рецептом страви поділився у Instagram кулінар та ресторатор Володимир Ярославський.

Для приготування на 4 порції вам знадобляться

  • 450 г віджатого кисломолочного сиру 9%
  • 100 г борошна
  • 1 маленьке яйце 40 г
  • 15 г цукру
  • 5 г ванільного цукру

Покроковий рецепт приготування

Ярославський зазначає, що 2 головні секрети лінивих вареників - це знайти хороший сир і добре віджати його. Вибирайте смачний, не кислий та добре віджимайте.

У віджатий сир додайте яйце, цукор і добре перемішайте вилкою, а насамкінець всипте борошно. Сформуйте кульки, відваріть вареники в підсоленій воді і потім приготуйте соус.

  • На 1 порцію:
  • 75 г апельсинового соку
  • 15 г цукру
  • 25 г вершкового масла
  • можна додати цедру

Сік доведіть до кипіння з цукром і приправте вершковим маслом.

Додайте в соус відварені вареники і трохи протушкуйте. Подавайте зі сметаною, частиною невіджатого сиру та ягодами чи сухофруктами.

Як ми раніше писали, Клопотенко представив рецепт найсмачніших цукерок, які набагато корисніші за магазинні.

А раніше Клопотенко дав рецепт легендарних сирників.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт завтрак