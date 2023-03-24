Этот майонез можно есть в пост: шеф-повар поделился вкуснейшим рецептом
Фото: Рецепт постного майонеза от кулинара (flickr.com)
Сейчас у православных христиан Великий пост, который продлится до Пасхи. В это время хочется побаловать себя вкусной едой, без содержания животных жиров. И, если вы не можете прожить без майонеза даже в пост, для вас есть выход.
Рецептом соуса поделился шеф-повар Анатолий Добровольский на своей странице в Instagram.
Для постного майонеза возьмите:
- Жидкость из банки консервированного горошка.
- Сахар 1 ст. ложка
- соль 1 чайная ложка
- Сок из лимона 1 ст. ложка
- Уксус яблочный 1 чайная ложка
- Можно добавить горчицу и перец.
- Подсолнечное масло.
Пошаговый рецепт приготовления
Слейте жидкость от консервированного горошка в миску блендера. Добавьте сахар, немного соли, сок лимона и каплю яблочного уксуса. Также тонкой струйкой добавьте масло. Консистенцию доводите количеством подсолнечного масла. Приятного аппетита!
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