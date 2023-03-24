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Этот майонез можно есть в пост: шеф-повар поделился вкуснейшим рецептом

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Пятница 24 марта 2023 10:32
Этот майонез можно есть в пост: шеф-повар поделился вкуснейшим рецептом Фото: Рецепт постного майонеза от кулинара (flickr.com)
Автор: Styler

Сейчас у православных христиан Великий пост, который продлится до Пасхи. В это время хочется побаловать себя вкусной едой, без содержания животных жиров. И, если вы не можете прожить без майонеза даже в пост, для вас есть выход.

Рецептом соуса поделился шеф-повар Анатолий Добровольский на своей странице в Instagram.

Для постного майонеза возьмите:

  • Жидкость из банки консервированного горошка.
  • Сахар 1 ст. ложка
  • соль 1 чайная ложка
  • Сок из лимона 1 ст. ложка
  • Уксус яблочный 1 чайная ложка
  • Можно добавить горчицу и перец.
  • Подсолнечное масло.

Пошаговый рецепт приготовления

Слейте жидкость от консервированного горошка в миску блендера. Добавьте сахар, немного соли, сок лимона и каплю яблочного уксуса. Также тонкой струйкой добавьте масло. Консистенцию доводите количеством подсолнечного масла. Приятного аппетита!

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