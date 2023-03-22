Цей манікюр "порвав" усі тренди весни 2023: як його самостійно повторити (фото)

Milkshake nails - новий тренд

З назви можна здогадатися, що дизайн отримав життя завдяки відомому напою - молочному коктейлю. Його виграшність полягає в тому, що він буде вдало комбінуватися з будь-якими образами та кольоровими гамами.

А якщо звичайний французький манікюр вам уже набрид, то milkshake nails стануть прекрасною альтернативою. Новий тренд доводить, що базові кольори на нігтях - це не обов'язково про щось нудне та нецікаве.

Варіації дизайну milkshake nails (фото: instagram.com)

Як повторити milkshake nails самостійно

Дизайн такого манікюру є нескладним, тому його можна зробити самостійно, якщо маєте відповідне обладнання. Головне правильно дібрати відтінок молочно-рожевого кольору.

Проте не варто зупинятися лише на ніжних пастельних відтінках. Додавайте ті кольори, що вам до вподоби: фіолетовий, блакитний чи навіть зелений. Головну скрипку тут відіграє напівпрозорий фініш.

Якщо хочете якось урізноманітнити дизайн, можна додати малюнки, зробити варіант французького манікюру або поєднати з улюбленими прикрасами чи наліпками.